ДВФУ вносит весомый вклад в развитие российско-сингапурских отношений

В ходе заседания комиссии высокого уровня было подчеркнуто, что взаимодействие ДВФУ с сингапурской стороной не ограничивается только образовательными вопросами. Университет непосредственно вовлечен в масштабные международные события высокого уровня, где Россия и Сингапур играют самую активную роль. Речь идет, в частности, о проходивших в новом кампусе ДВФУ на о. Русском саммите АТЭС-2012 года, Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме в январе 2013 года, недавно состоявшемся Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме под эгидой ЭСКАТО. Тем самым Дальневосточный федеральный университет оказывается непосредственно вовлеченным в реализацию как двусторонней российско-сингапурской, так и многосторонней российской повестки в регионе.