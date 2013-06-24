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Квартиры в Подмосковье: в продаже уже 979 малоэтажных домов

24 июня 2013, 14:08
Предложение выросло на 38%, а цены на квартиры снизились на 14%

Объем предложения на рынке загородных и малоэтажных жилых комплексов Подмосковья серьезно увеличился – за последние полгода их стало на 27% больше: 98 против 77. А общее число домов в этих ЖК выросло на 38%: с 708 до 979. Получается, что по количеству корпусов сегмент квартирной «малоэтажки» догоняет рынок новостроек, где весной 2013 г. предлагалось 1173 объекта.

Правда, по объемам жилья в квадратных метрах сегмент загородных и малоэтажных жилых комплексов почти в восемь раз отстает от рынка новых квартир в подмосковье: 2,29 млн против 17,76 млн кв. м соответственно. Этому способствует разница в количестве и площади квартир в малоэтажных домах и обычных новостройках.

Среднее количество квартир в каждом корпусе весной 2013 г. составляло 41. А в новостройках их в среднем было гораздо больше: в дальнем Подмосковье – 190, в 6-30 км от МКАД – 288, в радиусе 5 км от Московской кольцевой автодороги – 315, пишет IRN.ru.

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