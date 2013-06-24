Квартиры в Подмосковье: в продаже уже 979 малоэтажных домов

Объем предложения на рынке загородных и малоэтажных жилых комплексов Подмосковья серьезно увеличился – за последние полгода их стало на 27% больше: 98 против 77. А общее число домов в этих ЖК выросло на 38%: с 708 до 979. Получается, что по количеству корпусов сегмент квартирной «малоэтажки» догоняет рынок новостроек, где весной 2013 г. предлагалось 1173 объекта.