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В Кремле произошли кадровые перестановки

24 июня 2013, 17:12
Перестановки связаны с назначением Эльвиры Набиуллиной главой Центробанка.

Эльвира Набиуллина, ранее занимавшая пост помощника президента по экономическим вопросам, с 24 июня возглавила Банк России. Она сменила на этом посту Сергея Игнатьева и стала 7 по счету главой ЦБ. Еще в апреле, когда стало известно о возможном назначении Набиуллиной, она сама предложила Игнатьеву, в случае именно такого расклада, стать ее помощником на этом посту, на что Сергей Игнатьев с удовольствием согласился.

Андрей Белоусов, занимавший до сегодняшнего дня пост министра экономического развития, назначен помощником Президента РФ по экономическим вопросам, сообщает официальный сайт Президента Российской Федерации. "Назначить с 24 июня 2013 года Белоусова Андрея Рэмовича помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.

Первый заместитель председателя ЦБ России Алексей Улюкаев, курирующий денежно-кредитную политику, назначен министром экономического развития России.

По информации "Коммерсанта", сам Белоусов в качестве своего преемника на посту министра видел Максима Акимова, сейчас - заместитель руководителя аппарата правительства. Предположительно, место Улюкаева в ЦБ может занять глава экспертного управления президента Ксения Юдаева. Такая конфигурация сейчас рассматривается в администрации президента.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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