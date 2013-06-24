В Кремле произошли кадровые перестановки

Эльвира Набиуллина, ранее занимавшая пост помощника президента по экономическим вопросам, с 24 июня возглавила Банк России. Она сменила на этом посту Сергея Игнатьева и стала 7 по счету главой ЦБ. Еще в апреле, когда стало известно о возможном назначении Набиуллиной, она сама предложила Игнатьеву, в случае именно такого расклада, стать ее помощником на этом посту, на что Сергей Игнатьев с удовольствием согласился.
Андрей Белоусов, занимавший до сегодняшнего дня пост министра экономического развития, назначен помощником Президента РФ по экономическим вопросам, сообщает официальный сайт Президента Российской Федерации. "Назначить с 24 июня 2013 года Белоусова Андрея Рэмовича помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе.
Первый заместитель председателя ЦБ России Алексей Улюкаев, курирующий денежно-кредитную политику, назначен министром экономического развития России.
По информации "Коммерсанта", сам Белоусов в качестве своего преемника на посту министра видел Максима Акимова, сейчас - заместитель руководителя аппарата правительства. Предположительно, место Улюкаева в ЦБ может занять глава экспертного управления президента Ксения Юдаева. Такая конфигурация сейчас рассматривается в администрации президента.
ZRPRESS.RU, Владивосток.