В Кремле произошли кадровые перестановки

Эльвира Набиуллина, ранее занимавшая пост помощника президента по экономическим вопросам, с 24 июня возглавила Банк России. Она сменила на этом посту Сергея Игнатьева и стала 7 по счету главой ЦБ. Еще в апреле, когда стало известно о возможном назначении Набиуллиной, она сама предложила Игнатьеву, в случае именно такого расклада, стать ее помощником на этом посту, на что Сергей Игнатьев с удовольствием согласился.