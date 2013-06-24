В Приморье перейти на альтернативное отопление можно "только целыми домами"

В Приморском крае в поселке Зарубино только шесть владельцев квартир из 165 законно отключены от отопления. Это выяснилось при инвентаризации жилья, проведенной специалистами Примтеплоэнерго.
Между тем в Зарубино насчитывается 165 перешедших на альтернативные источники отопления квартир. Дебиторская задолженность – 4,5 млн рублей.
«В отопительном сезоне 2011-12 гг. предприятие провело инвентаризацию «отрезавшегося» от центрального отопления жилья на предмет наличия отопительных приборов и разрешительных документов на переустройство, - говорит начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Галина Ли.- По ее итогам и во исполнение законодательства было решено с ноября 2012 года начислять плату перешедшим на альтернативные источники отопления абонентам. Всем предварительно под роспись предложили предоставить «Примтеплоэнерго» разрешительный пакет документов. Те оказались лишь у владельцев шести квартир. Им прекратили делать начисления. Нашу позицию поддержал и суд. Все иски по поводу перехода на альтернативное отопление в Зарубино компания выиграла. На сегодняшний день их пять. Люди, оказавшиеся в столь сложной ситуации, могут сейчас, в межотопительный период, подключить свои квартиры к центральному отоплению. Примтеплоэнерго готово помочь им».
Порядок переустройства квартиры регламентируется главой 4 жилищного кодекса РФ. В соответствии со статьей 26 переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления и на основании его решения. Для согласования альтернативного варианта отопления собственник должен обратиться в орган местного самоуправления с заявлением по форме, установленной постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2005 года №266. При этом нужно предоставить документы, предусмотренные частью 2 статьи 26 жилищного кодекса РФ. Если власти сочтут возможным проведение необходимых работ, заявителю выдают решение о согласовании переустройства по форме, установленной постановлением Правительства РФ от 21.09.2005 №578. Завершение переустройства и (или) перепланировки подтверждается актом приемной комиссии, сообщает пресс-служба Примтеплоэнерго.
Такая процедура согласования необходима еще и потому, что ответственность за жизнеобеспечение муниципалитета наряду с теплоснабжающей организацией несет и местная администрация. А самовольный переход на альтернативные источники отопления в многоквартирных домах приводит к разбалансировке теплообмена в системе теплоснабжения дома и, как следствие, к чрезвычайной ситуации в холода. К тому же массовое использование альтернативных источников отопления может привести к авариям электросетей. Но это не все проблемы, которые может доставить городам и поселкам решение в пользу «альтернативы».
«В Славянке большинство разрешений было оформлено прежней властью Хасанского муниципального района за предыдущие 12 лет, - рассказывает глава Славянского городского поселения Нина Кучина. - Единственное, что мы сделали – собрали разрешения воедино и включили в реестр. То есть, узаконили. С тем, чтобы этот процесс прекратить. И после этого сказали – все, сегодня закон изменился, отключаем только целыми домами. Ситуация, когда часть дома пользуется альтернативными источниками отопления, а часть - центральным отоплением, может обернуться конфликтом. Собственники должны принять решение, что потребляемая домом тепловая энергия распределяется между теми, кто отапливается централизованно. И получается, что альтернативщики у нас в выгодном положении находятся. Вопрос достаточно сложный».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.