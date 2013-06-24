В Приморье перейти на альтернативное отопление можно "только целыми домами"

«В отопительном сезоне 2011-12 гг. предприятие провело инвентаризацию «отрезавшегося» от центрального отопления жилья на предмет наличия отопительных приборов и разрешительных документов на переустройство, - говорит начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Галина Ли.- По ее итогам и во исполнение законодательства было решено с ноября 2012 года начислять плату перешедшим на альтернативные источники отопления абонентам. Всем предварительно под роспись предложили предоставить «Примтеплоэнерго» разрешительный пакет документов. Те оказались лишь у владельцев шести квартир. Им прекратили делать начисления. Нашу позицию поддержал и суд. Все иски по поводу перехода на альтернативное отопление в Зарубино компания выиграла. На сегодняшний день их пять. Люди, оказавшиеся в столь сложной ситуации, могут сейчас, в межотопительный период, подключить свои квартиры к центральному отоплению. Примтеплоэнерго готово помочь им».