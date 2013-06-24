В Приморском крае недобросовестный импортер нанес ущерб в 13 млн рублей компаниям "Адидас" и "Найк"

Более 2000 пар контрафактной обуви, привезенной из Китая, будут уничтожены.
В Приморском крае в Хасанской таможне возбуждено два административных дела по ст.14.10 КоАП России – незаконное использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения для однородных товаров.
В марте текущего года на таможенную территорию Таможенного союза из Китайской Народной Республики в адрес одной из приморских компаний была ввезена партия товаров – женской, мужской и детской осенне-весенней и летней обуви. В отношении товарной партии должностными лицами Хасанского таможенного поста в рамках системы управления рисками был проведен таможенный досмотр товара.
В ходе досмотра таможенниками установлено, что на части товара, включая первичную упаковку, нанесены графические изображения товарных знаков, включенных в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Это обувь для активного отдыха, маркированная товарными знаками «Adidas» – 1122 пары, «Nike» – 875 пар, а также обувь мужская (сланцы) с маркировкой «Y-3» – 20 пар.
Правообладатели товарных знаков «Адидас АГ», «Adidas International Marketing B.V.» и «Найк Интернэшнл Лтд.» не давали согласия компании-импортеру на использование своих товарных знаков. По заключению правообладателей ввезенный товар является контрафактным.
Представители правообладателей также указали размер причиненного ущерба, который составил для компании «Адидас» – более 4,4 млн рублей, для компании «Найк» – 8,5 млн рублей. В своем заявлении представители правообладателя требуют привлечь недобросовестного импортера к установленной законом ответственности за незаконное использование товарных знаков «Adidas», «Nike», «Y-3» с изъятием из оборота товаров, обладающих признаками контрафактности, для их последующего уничтожения.
В настоящее время в таможне проводится административное расследование, по итогам которого дела будут направлены в арбитражный суд для рассмотрения, сообщила ZRPRESS.Ru Татьяна Пакулова, специалист по связям с общественностью Хасанской таможни.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.