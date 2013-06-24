В Приморском крае недобросовестный импортер нанес ущерб в 13 млн рублей компаниям "Адидас" и "Найк"

В марте текущего года на таможенную территорию Таможенного союза из Китайской Народной Республики в адрес одной из приморских компаний была ввезена партия товаров – женской, мужской и детской осенне-весенней и летней обуви. В отношении товарной партии должностными лицами Хасанского таможенного поста в рамках системы управления рисками был проведен таможенный досмотр товара.