В Приморском крае пресекли незаконный вывоз нефрита весом 23,5 килограмма в Китай

Россиянин предъявил таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар. Также турист имел при себе счет-фактуру на камень, приобретенный на территории РФ. Однако мужчина не учел, что вывоз минерального сырья физическими лицами с территории нашей страны запрещен.