zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморском крае пресекли незаконный вывоз нефрита весом 23,5 килограмма в Китай

24 июня 2013, 17:05
В Приморском крае на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в ходе проведения таможенного контроля физических лиц, выезжающих из России в КНР, у гражданина Российской Федерации был обнаружен нефрит. Вес камня составил 23,5 килограмма.

В Приморском крае на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в ходе проведения таможенного контроля физических лиц, выезжающих из России в КНР, у гражданина Российской Федерации был обнаружен нефрит. Вес камня составил 23,5 килограмма.

Россиянин предъявил таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар. Также турист имел при себе счет-фактуру на камень, приобретенный на территории РФ. Однако мужчина не учел, что вывоз минерального сырья физическими лицами с территории нашей страны запрещен.

Камень был направлен на экспертизу, в ходе которой было установлено, что это зеленый нефрит-окатыш (речной нефрит). По оценке эксперта, стоимость минерала превышает 190 тысяч рублей.

По факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации, Уссурийской таможней возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.3 КоАП России. Дело рассмотрено, на гражданина наложен административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Нефрит возвращен владельцу, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Курдюкова, специалист по связям с общественностью Уссурийской таможни.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

#Новости#Центральная Азия – Китай#Условия поставки газа в Китай#АЭС Китай#Поставки в Китай#Китай#Россия - Китай#Китай импорт#Таможня#Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай#Экспорт в Китай#Китай экспорт#Китай - Россия#Китай импорт нефти#Нефтепродукты Китай#Китай роуминг#Экспорт нефти Китай#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56