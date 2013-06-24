Во Владивостоке открывается молодежный форум APRU

В рамках форума молодые делегаты APRU будут вести работу над совместными международными проектами в области студенческого самоуправления, волонтерства, академической мобильности. Главной темой обсуждения станет инициатива создания молодежной ассоциации APRU. Итоги деятельности молодые лидеры представят во время XVII ежегодной встречи ректоров Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, которая пройдет в кампусе ДВФУ с 27 по 29 июня 2013 года, сообщает пресс-служба ДВФУ.