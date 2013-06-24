Во Владивостоке полицейские в ходе одного рейда изъяли 68 санитарных книжек с явными признаками подделки

В детском санатории, находящемся в пригороде Владивостока, количество подделок составило почти 100% от числа медкнижек обслуживающего персонала, включая поваров и воспитателей.
Сотрудники Центра по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Владивостоку в период проведения на территории Приморского края летнего курортного сезона организовали серию мероприятий по выявлению нарушений в сфере предпринимательской деятельности в детских оздоровительных учреждениях.
Было проверено три учреждения, в числе которых санаторий, спортивно-оздоровительный центр и частное образовательное учреждение дополнительного образования детей, которые расположены в пригороде Владивостока. В результате проверок полицейскими выявлены 68 санитарных книжек с видимыми признаками подделки. Необходимо отметить, что в санатории количество подделок составило почти 100% от числа медкнижек обслуживающего персонала, включая поваров и воспитателей. Во всех перечисленных учреждениях на момент проверки находились дети.
Санитарные книжки с видимыми признаками подделки изъяты полицейскими для проведения доследственной проверки. При этом санитарные книжки обладают всеми признаками официального документа. Если эксперты подтвердят, что они не соответствуют установленному образцу, книжки будут признаны поддельными, а в отношении владельцев будет возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (использование заведомо подложного документа).
Руководителям администраций детских оздоровительных учреждений грозит ответственность в виде крупного денежного штрафа и ареста, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.