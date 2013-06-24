Во Владивостоке полицейские в ходе одного рейда изъяли 68 санитарных книжек с явными признаками подделки

Было проверено три учреждения, в числе которых санаторий, спортивно-оздоровительный центр и частное образовательное учреждение дополнительного образования детей, которые расположены в пригороде Владивостока. В результате проверок полицейскими выявлены 68 санитарных книжек с видимыми признаками подделки. Необходимо отметить, что в санатории количество подделок составило почти 100% от числа медкнижек обслуживающего персонала, включая поваров и воспитателей. Во всех перечисленных учреждениях на момент проверки находились дети.