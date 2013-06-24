Во Владивостоке прокуратура обнаружила заведение с 38 игровыми автоматами

Прокуратурой Советского района г. Владивостока совместно с сотрудниками УМВД России по г. Владивостоку проведена проверка по вопросу организации незаконной игорной деятельности по адресу: ул. Русская, д. 90а. В результате проведенной проверки установлено, что по указанному адресу осуществляется незаконная игорная деятельность, в помещении расположено 38 игровых автоматов. "Игорное оборудование изъято, деятельность игорного заведения в настоящее время не осуществляется. Сотрудниками правоохранительных органов проводится процессуальная проверка, по результатам проведения которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщил ZRPRESS.Ru Сергей Ильин, прокурор Советского района, советник юстиции.