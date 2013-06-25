Образование ребенка как долгосрочная инвестиция

Вопрос «какую специальность выбрать для ребенка» люди, как правило, решают заблаговременно. Однако вопрос «как создать капитал на образование» иногда встает значительно позже остальных, и зачастую приводит к неприятным неожиданностям в виде отсутствия необходимой суммы, в итоге заставляет брать кредит и выплачивать долг с процентами в течение ближайших нескольких лет. Поговорим о том, как избежать подобных рисков и как следствие – лишней траты нервов при поступлении ребенка в ВУЗ. Конечно, этот сложный и комплексный вопрос лучше решать с финансовым советником БКС Премьер.