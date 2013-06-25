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Поставки СПГ с дальневосточных заводов начнутся в 2019 году

25 июня 2013, 10:01
Роснефть подписала соглашение о строительстве СПГ завода на Дальнем Востоке.
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АТР

Роснефть подписала соглашение о строительстве СПГ завода на Дальнем Востоке.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Роснефть подписала соглашение о строительстве СПГ завода на Дальнем Востоке, а также заключила ряд контрактов на поставку СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 2019 года, сообщает Интерфакс.

Подписано соглашение с ExxonMobil по строительству СПГ-завода на Дальнем Востоке. Роснефть и ExxonMobil определят дальнейшие шаги по проекту строительства СПГ-завода на Дальнем Востоке до конца 2013 г.

Соглашение с Vitol по закупкам СПГ. В рамках соглашения Vitol станет стратегическим покупателем СПГ с нового проекта Роснефти на Дальнем Востоке. Поставки будут осуществляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и начнутся в 2019 г.

Кроме того, поставки СПГ в Японию могут начаться в 2019 г. Роснефть подписала соглашения с Marubeni и SODECO о поставках СПГ, начиная с 1 квартала 2019 года. Роснефть планирует осуществить поставки в объеме 1.25 млн т СПГ в год.

Специалисты фондового рынка прогнозируют рост дивидендов. Взгляд БКС: Роснефть имеет возможность повысить дивиденды (на $1 млрд в год), однако мы не ожидаем, что компания пойдет на такой шаг по собственной инициативе.

«Оценка затруднена без конкретных параметров соглашений. Для сравнения, даже в случае проекта «Ямал-СПГ» НОВАТЭКа, который находится на более продвинутом этапе развития, у инвесторов сохраняется ряд вопросов и сомнений», - считает директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.

По оценкам экспертов БКС, дивидендная доходность Роснефти по итогам 2013 г. составит 3.6%, что ниже, чем у большинства сопоставимых компаний (Газпром 5.5%, ЛУКОЙЛ 6%, Газпром нефть 8%). В случае повышения коэффициента выплат до 35%, дивидендная доходность Роснефти вырастет до 5%.

Роснефть имеет возможность увеличения коэффициента дивидендных выплат в случае такого требования со стороны государства, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу компании Игоря Сечина. Минфин ранее выступил с предложением о повышении коэффициента выплат дивидендов госкомпаниями до 35% с 25% чистой прибыли по МСФО.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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