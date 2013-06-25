Поставки СПГ с дальневосточных заводов начнутся в 2019 году

Кроме того, поставки СПГ в Японию могут начаться в 2019 г. Роснефть подписала соглашения с Marubeni и SODECO о поставках СПГ, начиная с 1 квартала 2019 года. Роснефть планирует осуществить поставки в объеме 1.25 млн т СПГ в год.