Рынки отыгрывают сокращение стимулов в США

Обзор прошлой недели: Волатильность. Российские рынки акций завершили турбулентную неделю снижением. В начале недели индексы повышались на фоне роста уверенности в том, что ФРС подтвердит сохранение QE до конца 2013 г. и в 2014 г. Тем не менее надежды не оправдались – глава ФРС Бен Бернанке заявил о возможном начале сворачивания программы выкупа активов, если американская экономика продолжит восстановление. Хотя ничего нового, по сути, не прозвучало, рынки отреагировали довольно остро. Усилению негатива способствовала слабая статистика из Китая – предварительный индекс PMI указывает на более стремительное замедление роста экономики страны, чем прогнозировалось. После массированной атаки «медведей» более смелые «быки» почувствовали «кровь на улицах» и в последний день недели начали выборочные покупки.