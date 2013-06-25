Рынки отыгрывают сокращение стимулов в США

Аппетит к риску продолжает снижаться по мере того, как участники рынка отыгрывают действия регуляторов двух крупнейших мировых экономик: на прошлой неделе ФРС указала на готовность начать сворачивать программу выкупа активов в конце 2013 г., а Народный банка Китая по-прежнему отказывается вливать дополнительную ликвидность на денежные рынки, что повышает межбанковские ставки и может привести к кредитному кризису. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
- С учетом перспектив сокращения QE, более высокую значимость для инвесторов приобретают фундаментальные макроданные. На этой неделе мы ожидаем публикацию - статистики из США (производственный сектор, товары длительного пользования, ВВП), Европы (ВВП, настроения в деловых кругах) и Китая (индексы PMI).
Консолидация в США, азиатские рынки продолжают снижение. Американские рынки акций вышли из пике, вызванного заявлениями ФРС, и смогли стабилизироваться в пятницу (DJIA +0.28%, S&P 500 +0.27%). Тем не менее азиатские биржи продолжают падение на возобновлении опасений по поводу проблем с ликвидностью (Hang Seng -1.61%, Shanghai -3.01%, Nikkei -0.34%). Фьючерсы на S&P снижаются (-0.34%), как и фьючерсы на Brent ($100.55 за барр.).
Обзор прошлой недели: Волатильность. Российские рынки акций завершили турбулентную неделю снижением. В начале недели индексы повышались на фоне роста уверенности в том, что ФРС подтвердит сохранение QE до конца 2013 г. и в 2014 г. Тем не менее надежды не оправдались – глава ФРС Бен Бернанке заявил о возможном начале сворачивания программы выкупа активов, если американская экономика продолжит восстановление. Хотя ничего нового, по сути, не прозвучало, рынки отреагировали довольно остро. Усилению негатива способствовала слабая статистика из Китая – предварительный индекс PMI указывает на более стремительное замедление роста экономики страны, чем прогнозировалось. После массированной атаки «медведей» более смелые «быки» почувствовали «кровь на улицах» и в последний день недели начали выборочные покупки.
По итогам недели. Цены на нефть Brent снизились на 4.3% до $101.1 за барр., рубль ослаб к доллару до RUB 32.83, РТС потерял 3.7%, ММВБ-50 – 0.01%.
ZRPRESS.RU, Владивосток.