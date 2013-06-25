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С 1 июля организации-поставщики ресурсов начнут устанавливать счетчики на воду, тепло и электроэнергию всем россиянам

25 июня 2013, 23:29
Собственники квартир должны будут обеспечить доступ специалистов и оплатить расходы по установке. В случае нарушений предусмотрены административные штрафы для ТСЖ и УК.
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ЖКХ

Собственники квартир должны будут обеспечить доступ специалистов и оплатить расходы по установке. В случае нарушений предусмотрены административные штрафы.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассчитывает, что полностью оборудовать все квартиры счетчиками воды удастся к 2015 году. Выступая в понедельник на совещании, которое проводил премьер-министр Дмитрий Медведев со своими заместителями, Дворкович сообщил, что на конец прошлого года счетчиками были оборудованы лишь 50% квартир, а в настоящее время — 60%, сообщает РИА "Новости". Он напомнил, что в соответствии с принятыми законодательными актами с 1 июля организации-поставщики ресурсов должны будут установить приборы учета, а собственники квартир должны будут обеспечить доступ специалистов и оплатить расходы по установке. В случае нарушений предусмотрены административные штрафы в размере 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 20-30 тысяч рублей — для юридических лиц. "Для граждан такой вид санкций не применяется до 1 января 2015 года. К этому времени мы рассчитываем, что те меры, которые уже приняты, позволят стимулировать процесс установки счетчиков и в основном, хотя и не в полной мере, завершить работу к этому сроку", — сказал Дворкович.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, с 1 января 2015 года для жильцов, не установивших счетчики на воду, тепло и электроэнергию, будут вводиться повышенные коэффициенты оплаты нормативов (до 60% к 2017 году). В то же время сами нормативы пока в порядок не приведены, посетовал он, пишет ИА "Росбалт".

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