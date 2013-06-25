Спекулятивный ликбез

Несмотря на большое многообразие спекулятивных стратегий, есть несколько важных общих правил, которыми стоит руководствоваться при таком стиле торговли: 1. Всегда необходимо следовать строго намеченному торговому плану, построенному на основе используемой стратегии; 2. Если торговая система на протяжении ощутимого промежутка времени (более месяца) стала вместо прибыли стабильно приносить убыток, это означает, что на рынке произошли определенные изменения, которые не учтены в торговом алгоритме. Следовательно, система торговли нуждается в оптимизации и пересмотре. Если после оптимизации результаты не улучшились, необходимо переходить на другую стратегию. 3. Для краткосрочной торговли можно использовать лишь финансовые инструменты с высоким уровнем ликвидности. Попытки краткосрочных спекуляций с «неликвидами» – прямой путь к потерям. 4. Не обязательно заниматься самостоятельной разработкой уникального торгового алгоритма. Брокерские компании предлагают на выбор широкий спектр самых разных спекулятивных стратегий с возможностью дополнительного консультативного сопровождения при их использовании. Также можно применять готовых торговых роботов. 5. Спекулянт фондового рынка в любом случае должен обладать базовой подготовкой в области биржевого дела. Прежде чем начинать совершать торговые операции, необходимо пройти обучение. ZRPRESS.ru, Владивосток.