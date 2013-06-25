Спекулятивный ликбез

В массовом сознании понятия «спекуляции» и «спекулянт» зачастую имеют негативную окраску. Однако на фондовом рынке это довольно распространенная и одна из наиболее эффективных стратегий. Директор филиала БКС во Владивостоке Алексей Исаков рассказал нам, что такое спекулятивная стратегия на рынке акций, в чем ее основные преимущества и недостатки, а также описал главные "заповеди" спекулятивного подхода к работе на фондовом рынке.
Как правило, спекулянтами фондового рынка называют участников торговли, которые зарабатывают на движениях цен акций в краткосрочной перспективе. Тех же, кто покупает ценные бумаги на долгий срок, принято считать инвесторами. На самом деле, спекулятивные задачи решают все, кто ставит целью получить положительный финансовый результат за счет изменений рыночных котировок, независимо от того, на какие масштабы времени они ориентируются. Соответственно и торговые стратегии могут классифицироваться как долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, внутридневные и скальперские.
При этом любая торговая стратегия должна давать ясные ответы на следующие вопросы:
- В какой момент открывать позицию (где точка входа)?
- Где фиксировать прибыль (тэйк-профит)?
- При каких условиях закрывать позицию с убытком (стоп-лосс)?
- Какой размер капитала будет использоваться?
- Будет ли осуществляться сопровождение позиции (изменение ориентиров по прибыли и убытку, в зависимости от динамики рыночной ситуации)?
Иными словами, спекулятивная стратегия – это четкий торговый алгоритм, который определяет последовательность действий трейдера по открытию-закрытию позиций.
Краткосрочные стратегии, как правило, базируются на методах технического анализа, скальперские, чаще всего, используют в качестве основных ориентиров изменение сиюминутной ситуации на мировых площадках, а также интерпретацию соотношения спроса-предложения, а среднесрочные и долгосрочные обычно основаны на фундаментальных прогнозах.
Безусловно, алгоритмический подход к спекулятивным операциям требует от участника рынка определенного уровня подготовки, некоторых затрат времени и (это, пожалуй, наиболее важно) эмоциональной устойчивости. Но и финансовые результаты такой торговли оправдывают себя. В отличие от тех, кто торгует на интуиции или на новостях, системный трейдинг обеспечивает контроль рисков, исключает существенные просадки капитала и, в конечном счете, дает высокую доходность независимо от направленности ценовых трендов. Именно возможность зарабатывать не только на росте, но и на падении, выгодно отличает краткосрочную спекулятивную торговлю от широко распространенного подхода долгосрочных инвесторов «buy and hold» (купил и держи).
Наиболее эффективно применение указанных стратегий в условиях выраженного тренда (неважно: растущего или падающего). В периоды развития боковых ценовых движений доходность снижается, но все равно заметно превосходит показатели основных рыночных индикаторов. Так, например, за 2012 год индекс MICEX вырос на 5%, а доходность многих торговых систем дэй-трейдинга составила десятки процентов. А за первый квартал 2013 года индекс ММВБ снизился на 5%, в то время как краткосрочные спекуляции высоколиквидными «голубыми фишками» позволили продемонстрировать положительный финансовый результат.
Несмотря на большое многообразие спекулятивных стратегий, есть несколько важных общих правил, которыми стоит руководствоваться при таком стиле торговли: 1. Всегда необходимо следовать строго намеченному торговому плану, построенному на основе используемой стратегии; 2. Если торговая система на протяжении ощутимого промежутка времени (более месяца) стала вместо прибыли стабильно приносить убыток, это означает, что на рынке произошли определенные изменения, которые не учтены в торговом алгоритме. Следовательно, система торговли нуждается в оптимизации и пересмотре. Если после оптимизации результаты не улучшились, необходимо переходить на другую стратегию. 3. Для краткосрочной торговли можно использовать лишь финансовые инструменты с высоким уровнем ликвидности. Попытки краткосрочных спекуляций с «неликвидами» – прямой путь к потерям. 4. Не обязательно заниматься самостоятельной разработкой уникального торгового алгоритма. Брокерские компании предлагают на выбор широкий спектр самых разных спекулятивных стратегий с возможностью дополнительного консультативного сопровождения при их использовании. Также можно применять готовых торговых роботов. 5. Спекулянт фондового рынка в любом случае должен обладать базовой подготовкой в области биржевого дела. Прежде чем начинать совершать торговые операции, необходимо пройти обучение. ZRPRESS.ru, Владивосток.