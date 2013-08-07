Россияне берут ипотеку в иностранных банках и скупают за рубежом всё, что имеет крышу

В Европе в этом году одной из самых доступных в отношении стоимости недвижимости стран остается Болгария. Если повезет, студию на побережье Черного моря там можно купить за 30 с лишним тысяч евро. Относительно недорогие объекты вторичного рынка есть на Кипре, в Пафосе. Студий там мало, квартира с одной спальней обойдется в 60-65 тысяч евро. Резкое падение цен на недвижимость в Испании привело к тому, что спрос на жилье со стороны иностранцев, в том числе россиян, в этой стране не просто бьет рекорды, но, как утверждают специалисты, напоминает ажиотажный. "Перед неизбежным скорым повышением цен люди стараются успеть совершить покупку", - пояснил "РГ" Юрий Константиновский, директор по связям с представительствами "Leanga Costablanca S.L". По его словам, потенциальные покупатели интересуются прежде всего дешевым жильем. К примеру, квартирами на побережье, стоимостью 50-65, максимум 100 тысяч евро. Для сравнения, домик площадью 120 квадратных метров на участке в пять соток здесь можно купить за 180-200 тысяч евро. Виллу - за 200-300 тысяч. В Турции россияне в первом квартале 2013 года купили более трех тысяч квартир и домов.