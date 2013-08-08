Движение по Некрасовскому путепроводу во Владивостоке ограничат

В ночь с 9 на 10 августа муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» приступит к капитальному ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Владивостока.
Старые изношенные конструкции будут заменены на новые, более прочные и долговечные. Это будут аналогичные швы итальянского производства, но с более жёсткими компенсаторами. Эти конструкции выдерживают нагрузки значительно больше, нежели прежние, а значит, срок их эксплуатации увеличится.
Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно и начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. При производстве работ по замене конструкций движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам. Завершить ремонт деформационных швов дорожные службы должны к 1 сентября.
Автомобилистам следует быть внимательными при движении на данном участке автодороги.
ZRPRESS.RU, Владивосток.