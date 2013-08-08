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Движение по Некрасовскому путепроводу во Владивостоке ограничат

8 августа 2013, 10:55
В ночь с 9 на 10 августа на путепроводе приступают к капитальному ремонту. Работы будут вестись круглосуточно.

В ночь с 9 на 10 августа муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» приступит к капитальному ремонту деформационных швов на Некрасовском путепроводе, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Владивостока.

Старые изношенные конструкции будут заменены на новые, более прочные и долговечные. Это будут аналогичные швы итальянского производства, но с более жёсткими компенсаторами. Эти конструкции выдерживают нагрузки значительно больше, нежели прежние, а значит, срок их эксплуатации увеличится.

Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно и начнутся на участке от остановки общественного транспорта «Некрасовская» в сторону выезда из города. При производстве работ по замене конструкций движение по путепроводу будет частично ограничено – автотранспорт будет двигаться по двум полосам. Завершить ремонт деформационных швов дорожные службы должны к 1 сентября.

Автомобилистам следует быть внимательными при движении на данном участке автодороги.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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