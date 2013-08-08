Джамбулат Текиев ушел с поста руководителя фракции "Единой России" Заксобрания Приморья

"Я осознаю, что моя работа не позволила мне полноценно руководить фракцией "Единой России" в Законодательном собрании. А это очень ответственный пост. Он требует большого количества времени, большой концентрации и много сил. Я осознаю, что за время своего руководства я не смог добиться от депутатов строгой дисциплины", - цитирует Джамбулата Текиева пресс-служба Законодательного собрания.