ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" cыграл вничью во Владикавказе

По мнению главного тренера «Луча-Энергии» Александра ГРИГОРЯНА, в игре с «Аланией» его команда впервые в сезоне «выглядела солидно».
«Алания» - «Луч-Энергия» - 0:0
"Алания" (Владикавказ): Хомич, Таказов, Григорьев (Плиев, 19), Байрыев, Цховребов, Дакоста (Брессан, 77), Габулов, Гогичаев, Шемберас, Неко, Хадарцев.
"Луч-Энергия" (Владивосток): Котляров, Кренделев, Соловей, Клопков, (Тихоновецкий, 74), Тетрашвили, Романенко, Пономаренко, Михалев (Дорожкин, 66), Романович, Колычев (Гриднев, 68), Козлов (Кацаев, 37).
Предупреждения: Неко, 43, Плиев, 69, Шемберас, 90+1 - Пономаренко, 34, Романович, 37, Колычев, 63, Тетрашвили, 79, Кацаев, 90+3.
В начале первого тайма едва не сломал штангу ворот КОТЛЯРОВА выстрелом в упор ГАБУЛОВ, правда, секундой ранее боковой зафиксировал офсайд. «Луч» искал счастья в контратаках и дважды потревожил ХОМИЧА. В одном случае мяч прошел мимо, а во втором уверенно сыграл вратарь хозяев.
После перерыва «Алания» прибавила в скоростях. Но «Луч-Энергия» играл заметно острее и вполне мог увезти из Владикавказа 3 очка, если бы был чуть точнее в завершающей стадии атаки. Отметим, что «сухая серия» голкипера желто-синих Александра Котлярова увеличилась уже до 360 минут. Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
- К сожалению, склонен к мнению, что результат по игре. Сложно выиграть, когда не создаешь практически ни одного момента. Отсюда и результат. Ни у одной команды фактически не было голевых моментов. Да, у нас было территориальное преимущество, не более. Один единственный момент создали сами себе – выручил Дима ХОМИЧ. Александр Григорян, главный тренер «Луча-Энергии»:
- Отобрать очки у «Алании» в гостях достаточно сложно. И это раскрепощает в определенном смысле. Мы были собраны в обороне и действовали свободно в атаке. У нас был шанс сыграть на 100% своих возможностей. Но мы не реализовали хорошие шансы. Думаю, порядка 4-5 голевых моментов мы «запороли».
Но мы добились достойного результата. Пожалуй, впервые команда выглядела солидно. Сегодня я увидел то, над чем мы работаем. Хотя работаем теоретически - на практике у нас одна тонизирующая тренировка и одна предыгровая. Все остальное время занимают перелеты. Перед нами стоит задача выжить от перелетов. Нас и Хабаровск поставили календарем в положение, которому я не могу найти цензурное определение. Насколько мне известно, и наше и хабаровское руководство в эту позу становиться не хочет. У нас реально задача выжить. Попробуйте полетать столько, и вы поймете, что можно играть только на волевых усилиях. Иначе никак.
В остальных матчах 7-го тура были зафиксированы такие результаты:
«СКА-Энергия» - «Сибирь» - 2 : 1
«Енисей» - «Спартак-Нальчик» - 1:0
«Газовик» - «Динамо» Спб – 2:1
«Шинник» - «Мордовия» - 3:0
«Химик» - «Арсенал» - 1:1
«Уфа» - «Торпедо-Москва» - 1:0
«Ангушт» - «Ротор» - 0:2
«Нефтехимик» - «Салют» - 1:3
Следующую игру в первенстве ФНЛ «Луч-Энергия» проведет 18 августа в Калининграде против «Балтики».
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото www.fcle.ru