ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" cыграл вничью во Владикавказе

Но мы добились достойного результата. Пожалуй, впервые команда выглядела солидно. Сегодня я увидел то, над чем мы работаем. Хотя работаем теоретически - на практике у нас одна тонизирующая тренировка и одна предыгровая. Все остальное время занимают перелеты. Перед нами стоит задача выжить от перелетов. Нас и Хабаровск поставили календарем в положение, которому я не могу найти цензурное определение. Насколько мне известно, и наше и хабаровское руководство в эту позу становиться не хочет. У нас реально задача выжить. Попробуйте полетать столько, и вы поймете, что можно играть только на волевых усилиях. Иначе никак.