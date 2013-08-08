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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" cыграл вничью во Владикавказе

8 августа 2013, 08:22
По мнению главного тренера "Луча-Энергии" Александра ГРИГОРЯНА, в игре с "Аланией" его команда впервые в сезоне "выглядела солидно".

По мнению главного тренера «Луча-Энергии» Александра ГРИГОРЯНА, в игре с «Аланией» его команда впервые в сезоне «выглядела солидно».

«Алания» - «Луч-Энергия» - 0:0

"Алания" (Владикавказ): Хомич, Таказов, Григорьев (Плиев, 19), Байрыев, Цховребов, Дакоста (Брессан, 77), Габулов, Гогичаев, Шемберас, Неко, Хадарцев.

"Луч-Энергия" (Владивосток): Котляров, Кренделев, Соловей, Клопков, (Тихоновецкий, 74), Тетрашвили, Романенко, Пономаренко, Михалев (Дорожкин, 66), Романович, Колычев (Гриднев, 68), Козлов (Кацаев, 37).

Предупреждения: Неко, 43, Плиев, 69, Шемберас, 90+1 - Пономаренко, 34, Романович, 37, Колычев, 63, Тетрашвили, 79, Кацаев, 90+3.

В начале первого тайма едва не сломал штангу ворот КОТЛЯРОВА выстрелом в упор ГАБУЛОВ, правда, секундой ранее боковой зафиксировал офсайд. «Луч» искал счастья в контратаках и дважды потревожил ХОМИЧА. В одном случае мяч прошел мимо, а во втором уверенно сыграл вратарь хозяев.

После перерыва «Алания» прибавила в скоростях. Но «Луч-Энергия» играл заметно острее и вполне мог увезти из Владикавказа 3 очка, если бы был чуть точнее в завершающей стадии атаки. Отметим, что «сухая серия» голкипера желто-синих Александра Котлярова увеличилась уже до 360 минут. Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:

- К сожалению, склонен к мнению, что результат по игре. Сложно выиграть, когда не создаешь практически ни одного момента. Отсюда и результат. Ни у одной команды фактически не было голевых моментов. Да, у нас было территориальное преимущество, не более. Один единственный момент создали сами себе – выручил Дима ХОМИЧ. Александр Григорян, главный тренер «Луча-Энергии»:

- Отобрать очки у «Алании» в гостях достаточно сложно. И это раскрепощает в определенном смысле. Мы были собраны в обороне и действовали свободно в атаке. У нас был шанс сыграть на 100% своих возможностей. Но мы не реализовали хорошие шансы. Думаю, порядка 4-5 голевых моментов мы «запороли».

Но мы добились достойного результата. Пожалуй, впервые команда выглядела солидно. Сегодня я увидел то, над чем мы работаем. Хотя работаем теоретически - на практике у нас одна тонизирующая тренировка и одна предыгровая. Все остальное время занимают перелеты. Перед нами стоит задача выжить от перелетов. Нас и Хабаровск поставили календарем в положение, которому я не могу найти цензурное определение. Насколько мне известно, и наше и хабаровское руководство в эту позу становиться не хочет. У нас реально задача выжить. Попробуйте полетать столько, и вы поймете, что можно играть только на волевых усилиях. Иначе никак.

В остальных матчах 7-го тура были зафиксированы такие результаты:

«СКА-Энергия» - «Сибирь» - 2 : 1

«Енисей» - «Спартак-Нальчик» - 1:0

«Газовик» - «Динамо» Спб – 2:1

«Шинник» - «Мордовия» - 3:0

«Химик» - «Арсенал» - 1:1

«Уфа» - «Торпедо-Москва» - 1:0

«Ангушт» - «Ротор» - 0:2

«Нефтехимик» - «Салют» - 1:3

Следующую игру в первенстве ФНЛ «Луч-Энергия» проведет 18 августа в Калининграде против «Балтики».

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото www.fcle.ru

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