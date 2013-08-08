Материнский капитал будут давать за всех детей, кроме первого

Все эти поправки могут вступить в силу уже 1 января 2014 года, если законопроект примут. Деньги решили брать в том числе из накоплений Фонда национального благосостояния. Но нашлись и недовольные. В правительстве обратили внимание на то, что этот Фонд создан для софинансирования добровольных пенсионных накоплений и сбалансированности Пенсионного фонда, а иных направлений расходования его средств законодательство не предусматривает.