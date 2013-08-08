На Амурской ТЭЦ-1 - новый директор

Владислав Банников в 1996 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (электромеханический факультет), в 2002 году - Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции», в 2012 году – Хабаровскую государственную академию экономики и права (специальность «Менеджмент»). В 1996 году начал трудовую деятельность в энергетике в качестве машиниста котлов Хабаровской ТЭЦ-1. Впоследствии - мастер, старший мастер, начальник отдела подготовки и проведения ремонтов, заместитель директора станции. В 2006-2007 годах Владислав Юрьевич осуществлял руководство работами по переводу котлоагрегатов Хабаровской ТЭЦ-1 - на сжигание природного газа. С 2008 года занимал должность заместителя главного инженера по ремонту филиала «Хабаровская генерация», возглавлял работу по совершенствованию ремонтного обслуживания электростанций Хабаровского края. Награжден знаком «Заслуженный работник энергосистем Востока».