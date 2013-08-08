От налогообложения освободят все пенсии размером до 12,2 тыс. руб.

Пенсии, выплачиваемые россиянам негосударственными пенсионными фондами, могут быть освобождены от подоходного налога. Об этом говорится в законопроекте, поступившем на рассмотрение в правительство.
Авторами инициативы стали эксперты Минтруда России, которые таким образом стимулируют развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Если документ будет одобрен, сообщает «РГ», то суммы негосударственных пенсий в размере не больше двух прожиточных минимумов пенсионера не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
Получается, что если сегодня этот прожиточный минимум составляет 6,1 тысячи рублей, то от налогообложения могут быть освобождены все пенсионные выплаты размером до 12,2 тысячи рублей. Сэкономить на налоге с каждой такой пенсии можно будет около 1,5 тысячи рублей.
Напомним, что сегодня от НДФЛ освобождены получатели государственных пенсий и те граждане, кто лично напрямую заключил договор с негосударственным пенсионным фондом. Теперь же предлагается сделать послабления и для "частных" пенсий от работодателей.
"Мы стимулируем не только систему государственного пенсионного страхования, но и частного, добровольного, - пояснил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. - Сегодня государственные пенсии подоходным налогом не облагаются, а негосударственные облагаются. Вот мы здесь выравниваем эти позиции с тем, чтобы системы работали еще больше. Граждане должны иметь возможность вкладывать денежные средства в частные институты, негосударственные пенсионные фонды, чтобы этот элемент получил дальнейшее развитие".
В этом же законопроекте предлагается увеличить максимальную сумму налогового вычета для граждан, кто решил участвовать в системе добровольного пенсионного страхования, со 120 до 200 тысяч рублей в год. По словам Андрея Пудова, проект внесен в правительство и согласован с минэкономразвития. "Думаю, что в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства и внесен в Госдуму", - отметил он.
По данным прошлого года, в негосударственных пенсионных фондах хранят и наращивают свои сбережения почти 20 миллионов россиян. Почти пять миллионов человек перевели свои накопления из государственного Пенсионного фонда России в негосударственные, а чуть более 150 тысяч человек, наоборот, вернулись из негосударственных "объятий" в ПФР.
ZRPRESS.RU, Владивосток.