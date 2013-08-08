От налогообложения освободят все пенсии размером до 12,2 тыс. руб.

В этом же законопроекте предлагается увеличить максимальную сумму налогового вычета для граждан, кто решил участвовать в системе добровольного пенсионного страхования, со 120 до 200 тысяч рублей в год. По словам Андрея Пудова, проект внесен в правительство и согласован с минэкономразвития. "Думаю, что в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства и внесен в Госдуму", - отметил он.