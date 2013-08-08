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Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2013 пройдет в Хабаровске в 15-й раз

8 августа 2013, 14:24
Приамурская торгово-промышленная ярмарка собирает более 200 участников из всех субъектов Дальневосточного федерального округа и других регионов России.

Правительство Хабаровского края, межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», Правительства Республик, краев, областей и автономных округов Дальнего Востока и Сибири и ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» приглашают принять участие в XV универсальной выставке-ярмарке товаропроизводителей Востока России «Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарки - 2013», которая состоится с 19 по 22 сентября 2013 г. в легкоатлетическом манеже стадионе им. В. И. Ленина в рамках Дальневосточного строительного форума.

Хабаровская Международная Ярмарка является одной из лидирующих организаций занимающихся выставочно-ярмарочной деятельностью на Дальнем Востоке, за вклад в развитие российского предпринимательства в июне 2006 года была удостоена Национальной премии Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий».

С 2005 года межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка проходит в рамках международных экономических конгрессов и форумов, которые были посвящены проблемам торгово-экономического сотрудничества Востока России со странами АТР, вопросам повышения уровня жизни и закрепления населения на Дальнем Востоке России и Сибири и ряду других проблем.

Традиционно, межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка собирает более 200 участников из всех субъектов Дальневосточного федерального округа и других регионов России. Представляются экспозиции предприятий и организаций Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, Республики Алтай, Томска, Иркутска, Новосибирска, Челябинска, а также из Москвы, Санкт-Петербурга.

Основные разделы выставки: продукция ведущих отраслей промышленности регионов Дальнего Востока и Сибири. Товары народного потребления и промышленного назначения местных и региональных производителей, продукция и услуги, показывающие новинки в научно-технических достижениях, современные технологии, инновационные и другие проекты. Сувенирные изделия, образцы национального искусства и ремесел, продукция народных промыслов.

В программе выставки планируются: деловые встречи и переговоры, консультации, пресс-конференции, круглые столы, презентации, культурно-зрелищные мероприятия, тематические семинары, конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки».

Информационную поддержку выставки осуществляют около 70-ти специализированных средств массовой информации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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