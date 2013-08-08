Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2013 пройдет в Хабаровске в 15-й раз

Правительство Хабаровского края, межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», Правительства Республик, краев, областей и автономных округов Дальнего Востока и Сибири и ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» приглашают принять участие в XV универсальной выставке-ярмарке товаропроизводителей Востока России «Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарки - 2013», которая состоится с 19 по 22 сентября 2013 г. в легкоатлетическом манеже стадионе им. В. И. Ленина в рамках Дальневосточного строительного форума.