Продажу жилья в России жестко ограничат

"Запрет на сделки с недвижимостью для собственников - это компромиссное решение, которое возникло после того, как общественность "в пух и прах" раскритиковала инициативу по выселению должников из их собственных квартир, - объяснила Разворотнева. - Проблема с долгами по ЖКХ в стране существует серьезная, и ее пока никак не могут решить. Данный законопроект - это минимальное, политически правильное решение, я бы сказала, первый шаг по пути к решению этой проблемы".