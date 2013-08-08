Продажу жилья в России жестко ограничат

Совершать любые сделки с недвижимостью будет запрещено собственникам квартир, чьи долги по оплате жилищно-коммунальных услуг превышают шесть месяцев. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном экспертами Министерства регионального развития РФ.
Проект поправок в Жилищный кодекс, размещенный на едином портале законодательных актов, в данный момент проходит процедуру общественного обсуждения, сообщает «РГ».
Проблема продажи квартир с "багажом" в виде неоплаченных счетов за электричество, газ, водопровод и телефон существует уже давно. Заставить платить по счетам бывшего владельца до этого момента можно было только через суд, законопроект же предлагает обязать собственников решать эти проблемы еще до продажи квартиры.
"Действительно, сегодня продавцы недвижимости с долгами никакой ответственности за это не несут. Это неправильно, с этим надо что-то делать", - заявила "РГ" Светлана Разворотнева, председатель комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищной политике.
В новом документе сказано, что при "неисполнении собственником жилого помещения в установленный срок требований по погашению задолженности по внесению платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, превышающей стоимость соответствующих услуг за шесть месяцев", управляющая компания вправе обратиться за помощью к исполнительным властям. Она может потребовать "ограничение на совершение сделок с жилым помещением (его частью), принадлежащим на праве собственности гражданину, не исполнившему обязанность по внесению платы за ЖКУ".
Запрет на любые сделки с недвижимостью устанавливается судебным приставом-исполнителем, уточняется в законопроекте. Уведомление об этом собственник должен получить в течение пяти рабочих дней.
"Запрет на сделки с недвижимостью для собственников - это компромиссное решение, которое возникло после того, как общественность "в пух и прах" раскритиковала инициативу по выселению должников из их собственных квартир, - объяснила Разворотнева. - Проблема с долгами по ЖКХ в стране существует серьезная, и ее пока никак не могут решить. Данный законопроект - это минимальное, политически правильное решение, я бы сказала, первый шаг по пути к решению этой проблемы".
Если законопроект будет одобрен, то эти изменения Жилищного кодекса вступят в силу с 1 января 2014 года.
Напомним, в апреле бурно обсуждался законопроект, подготовленный НК "ЖКХ-развитие", согласно которому при долгах свыше 5 процентов от рыночной стоимости квартиры, кредитор вправе через суд требовать их погашения за счет продажи жилья. А если человеку, с которого взыскали жилье, негде жить, то ему должно быть предоставлено жилье по договору социального найма.
ZRPRESS.RU, Владивосток.