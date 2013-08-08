"Ростелеком" получил лицензии и аттестат аккредитации ФСТЭК России

Кроме того, лицензии ФСТЭК позволяют проводить контроль защищенности информации, составляющей государственную тайну, аттестацию средств и систем на соответствие требованиям по защите информации (автоматизированных систем различного уровня и назначения; систем связи; приема, обработки и передачи данных; систем отображения и размножения и т.д.). В перечень разрешенных видов деятельности по лицензии входит также проведение специсследований на ПЭМИН технических средств обработки информации.