"Ростелеком" получил лицензии и аттестат аккредитации ФСТЭК России

«Ростелеком – Дальний Восток» получил от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) лицензии на оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации), и на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе компании.
Лицензии действительны до 2017 года и позволяют выполнять ряд мероприятий, связанных с созданием средств защиты информации: реализацию, установку, монтаж и испытание технических средств защиты и обработки информации, программных средств защиты информации и т.д.
Кроме того, лицензии ФСТЭК позволяют проводить контроль защищенности информации, составляющей государственную тайну, аттестацию средств и систем на соответствие требованиям по защите информации (автоматизированных систем различного уровня и назначения; систем связи; приема, обработки и передачи данных; систем отображения и размножения и т.д.). В перечень разрешенных видов деятельности по лицензии входит также проведение специсследований на ПЭМИН технических средств обработки информации.
ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области обеспечения безопасности информации в системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства в информационной сфере, а также обеспечения защиты информации, содержащей гостайну, иной информации с ограниченным доступом и др.
ZRPRESS.RU, Владивосток.