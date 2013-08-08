Штрафы за порчу сельскохозяйственных земель увеличат в сотни раз

Сейчас максимальный штраф за порчу земли составляет для граждан всего 2 тысячи рублей, а для должностных и юридических лиц - 4 тысячи. Но в будущем эта сумма будет несоизмеримо выше. "Например, если кадастровая стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10 гектаров составляет 400 тысяч рублей и имеет место захламление земель отходами производства и потребления на площади 5 гектаров - размер штрафа составит 200 тысяч рублей", - пояснили "РГ" в минсельхозе. Если же кадастровая стоимость участка не определена, то штраф для граждан может составить от 5 до 10 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица - от 350 до 500 тысяч, а для юридических лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Предполагается, что к административной ответственности будут привлекаться лица, "допустившие порчу земель".