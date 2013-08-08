Со страховым полисом уже можно идти в частную клинику

- Да, система уже работает, но нет четкого перечня медицинских изделий. Отсюда - неразбериха и злоупотребления, когда пациенту приходится платить за то, за что он платить не должен. Сейчас начался процесс формирования программы госгарантий на 2014 - 2016 годы она нужна, в том числе,, и для того, чтобы каждому гражданину страны было очевидно, что полагается за деньги, а что бесплатно. В программе прописаны условия предоставления бесплатной медпомощи. Мы сделаем так, чтобы информационно это было доведено до каждого города и населенного пункта страны. С помощью интернета, СМИ, объявлений в аптеках и поликлиниках и т.д.