В Приморье пострадавших от стихии насчитали уже более 3 тысяч

Все эти жители включены в число тех, кому уже доставлена или в ближайшее время будет доставлена денежная компенсация из резервного фонда администрации Приморского края. Владельцы подтопленных домов получат на неотложные нужды по 25 тысяч рублей, а хозяева затопленных огородов и построек – по 10 тысяч.