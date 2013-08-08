В Приморье пострадавших от стихии насчитали уже более 3 тысяч

В списках пострадавших от наводнения в Приморском крае числится уже более 3 тыс. человек. Однако списки продолжают пополняться.
Больше всего пострадавших оказалось в Дальнереченском районе – 631 человек, Чугуевском – 572 чел., Тернейском – 405 чел., Кавалеровском – 192 чел. и Ольгинском – 154 чел. – районах. Наименее пострадали Хасанский район, подавший список на 11 пострадавших жителей, Находкинский городской округ – 44 чел. и Лазовский район – 38 чел. Эти данные привела сегодня директор департамента труда и социального развития администрации Приморского края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.
Все эти жители включены в число тех, кому уже доставлена или в ближайшее время будет доставлена денежная компенсация из резервного фонда администрации Приморского края. Владельцы подтопленных домов получат на неотложные нужды по 25 тысяч рублей, а хозяева затопленных огородов и построек – по 10 тысяч.
- Задача нашего департамента как можно быстрее довести денежные средства до населения, а также оценить дополнительный ущерб, который не уложился в рамки средств, выделенных из краевого резервного фонда, - отметила Лилия Лаврентьева.
Деньги людям доставляет Почта России.
- Это самый доступный для людей способ получить деньги, - прокомментировала такое решение администрации края Лилия Лаврентьева. - Деньги почтальоны разносят по домам.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.