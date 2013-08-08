zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье пострадавших от стихии насчитали уже более 3 тысяч

8 августа 2013, 16:50
Однако списки продолжают пополняться.

В списках пострадавших от наводнения в Приморском крае числится уже более 3 тыс. человек. Однако списки продолжают пополняться.

Больше всего пострадавших оказалось в Дальнереченском районе – 631 человек, Чугуевском – 572 чел., Тернейском – 405 чел., Кавалеровском – 192 чел. и Ольгинском – 154 чел. – районах. Наименее пострадали Хасанский район, подавший список на 11 пострадавших жителей, Находкинский городской округ – 44 чел. и Лазовский район – 38 чел. Эти данные привела сегодня директор департамента труда и социального развития администрации Приморского края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.

Все эти жители включены в число тех, кому уже доставлена или в ближайшее время будет доставлена денежная компенсация из резервного фонда администрации Приморского края. Владельцы подтопленных домов получат на неотложные нужды по 25 тысяч рублей, а хозяева затопленных огородов и построек – по 10 тысяч.

- Задача нашего департамента как можно быстрее довести денежные средства до населения, а также оценить дополнительный ущерб, который не уложился в рамки средств, выделенных из краевого резервного фонда, - отметила Лилия Лаврентьева.

Деньги людям доставляет Почта России.

- Это самый доступный для людей способ получить деньги, - прокомментировала такое решение администрации края Лилия Лаврентьева. - Деньги почтальоны разносят по домам.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Погода#Происшествия#ГУ МЧС по ЯНАО#Паллиативная помощь#Почта России#Скорая помощь#Ущерб#Сургутский центр социальной помощи семье и детям#Станция скорой помощи#МЧС#Компенсация#Глава МЧС России#ГУ МЧС по Югре#Наводнение#ГУ МЧС России по ХМАО - Югре#МЧС ЯНАО#Прогноз погоды#Фонд помощи животным "Право на жизнь"#Помощь#Происшествие#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56