В России готовятся закрыть тысячи компаний

Фирмы-однодневки - большое зло для России, говорит глава Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ. Их широко используют при уклонении от налогов на прибыль, на добавленную стоимость, при ложном возврате НДС, валютных и таможенных операциях. Они тесно связаны с коррупционерами и являются главным звеном в цепочке по обналичиванию "грязных" денег. До сих пор борьба с фирмами-однодневками, по словам Гурвича, носила неэффективный и безадресный характер. Сейчас сделан важный шаг. "Нужно оценить, насколько он окажется результативным, а затем делать следующие шаги", - говорит Гурвич. В европейских странах, добавляет он, такого массового явления "однодневок" нет. Это связано и с ограничением хождения наличных денег, и с гораздо меньшими масштабами уклонения от налогов.