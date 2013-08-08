В России музыку в общественных местах сделают платной

Так что практика наметилась. Наверное, такой подход можно использовать и против всяких байкеров, стритрейсеров, драйверов или как там их еще назвать? Скажем, гремит ночью музыка из машин, собравшихся на улице рядом с домом, надо вызывать не только полицию за нарушение тишины, но и авторское общество. Пусть засудят за нарушение авторских прав. Почему бы и нет? Правда, многие правоведы, да что там правоведы - и простые граждане - видят в предлагаемых подходах некоторые недостатки. И это мягко сказано. Внедряемые принципы способны привести к тому, что законным будет только слушать радио в глухой чаще в кругу близких друзей и семьи. А радоваться шашлыкам на своем участке под музыку будет уже чревато, особенно, если через забор улица, набережная, площадь или другие общественные места.