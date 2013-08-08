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В среднем приморцы живут на 2,5 прожиточного минимума

8 августа 2013, 13:53
Как сообщает Приморскстат, среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2013 года достиг 23742 рубля в месяц, что составляет 2,5 прожиточных минимумов.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения по Приморскому краю установлен в размере 9328 рублей, в т.ч. для трудоспособного населения – 9852 рубля, для пенсионеров – 7488 рублей и для детей – 9828 рублей. Об этом говорится в постановлении Администрации Приморского края №305-па от 30.07.2013 года.

Как сообщает Приморскстат, среднедушевой денежный доход населения за II квартал 2013 года достиг 23742 рубля в месяц, что составляет 2,5 прожиточных минимумов; среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего, по оценке, составила 29561 рубль (3 прожиточных минимума трудоспособного человека); средний размер назначенных месячных пенсий - 10200 рублей, что на 36,2% превышает величину прожиточного минимума пенсионера. Ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 16 лет составляет 225 рублей (2,3% прожиточных минимума детей).

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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