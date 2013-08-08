В среднем приморцы живут на 2,5 прожиточного минимума

Прожиточный минимум в среднем на душу населения по Приморскому краю установлен в размере 9328 рублей, в т.ч. для трудоспособного населения – 9852 рубля, для пенсионеров – 7488 рублей и для детей – 9828 рублей. Об этом говорится в постановлении Администрации Приморского края №305-па от 30.07.2013 года.