"Владивосток Авиа" закрыла продажу билетов на рейсы на сезон "Зима-2013"

ОАО "Владивосток Авиа" (входит в группу компаний "Аэрофлот") с 7 августа закрыло продажу билетов на свои рейсы на сезон "Зима-2013", который по авиационным стандартам в этом году откроется 27 октября.
На брифинге в пресс-центре агентства "Интерфакс-Дальний Восток" во Владивостоке председатель совета профкомов авиапредприятия Владимир ХИТРИХЕЕВ представил копию приказа нового генерального директора ОАО "Владивосток Авиа" Игоря ПАЗЮКА, в котором, в частности, говорится, что продажи под кодом "Владивосток Авиа" закрываются как на международные, так и на внутренние регулярные рейсы.
В то же время, в зимнее расписание на некоторые рейсы, например, из Красноярска, уже продано до 40 билетов.
"Естественно, когда билеты уже проданы, конечно, возникает проблема. И это будет головная боль, прежде всего, "Аэрофлота". Что будет с пассажирами, если самолеты не будут летать. Будет проблема, безусловно", - сказал профбосс.
По его словам, из зимнего расписания выведено шесть самолетов Ту-204-300, что составляет половину воздушного парка "Владивосток Авиа".
Он также добавил, что ситуация с закрытием зимних рейсов ударит и по туристической отрасли Приморья, так как самолеты Ту-204-300 должны были быть задействованы на чартерных перевозках на Гуам и Филиппины.
Как сообщал ZRPRESS.RU, совет директоров ОАО "Владивосток Авиа" с 1 августа избрал на 8 месяцев гендиректором Игоря Пазюка, ранее возглавлявшего представительство "Аэрофлота" в Южно-Сахалинске.
Ранее совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" одобрил создание Дальневосточной авиакомпании на базе ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ, "дочка" "Аэрофлота"). Предполагается, что авиакомпания будет создана путем объединения "Владивосток Авиа" и "САТ".
"Работа в рамках зимнего расписания 2013-2014 годов на воздушных судах А-320 авиакомпании "Владивосток Авиа" поэтапно будет передаваться во вновь создаваемую Дальневосточную авиакомпанию. "Владивосток Авиа" продолжает работу по вводу зимнего расписания на воздушных судах Ту-204-300 и открытию собственной сети продаж", - сообщила ранее авиакомпания.
ОАО "Владивосток Авиа" с 2011 года входит в группу компаний "Аэрофлот". В летный парк входят шесть самолетов Ту-204-300 и шесть А-320. Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.
ZRPRESS.RU располагает приказом о закрытии продаж.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.