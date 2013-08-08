Во Владивостоке намечается строительство нового грандиозного города

Госмечта о строительстве на о. Русском города со стотысячным населением из стадии идеи перешла в преддверие дела петровского размаха
Чтобы понять высший замысел застройщиков Русского, достаточно вникнуть в судьбоносный для острова приказ Минрегиона России №88 от 20 марта 2013 года «Об утверждении проекта планировки территории полуострова Саперный острова Русский Владивостокского городского округа Приморского края». Именно им ближайшая к Владивостоку часть острова получила детальный план своего развития вплоть до 2025 года.
На первый взгляд даже боязно: неужели это все появится и так скоро?! Но оптимистичные цифры ошеломительных перспектив заставляют верить: здесь будет город-сад! Уже через 11,5 лет численность постоянного населения полуострова Саперного на о. Русском должна достичь 100,1 тыс. человек. Еще 22,5 тыс. составит временное население без учета строителей.
В числе постоянного населения 85,9 тыс. человек (85,4%) будут приходиться на работников и учащихся ДВФУ, в т.ч. 46,1 тыс. - студенты, еще 4,1 тыс. (4,6%) - на работников ДВО РАН и их семьи. Остальные 10% будут составлять другие лица, нашедшие себе занятость на Русском острове. Люди, уехавшие отсюда, еще не раз пожалеют о своей минутной слабости с переменой места жительства. Лишиться лично для себя столь мощного социально ориентированного комплекса, какой появится здесь, - это серьезная жизненная потеря.
Предполагается, что общий объем жилищного фонда на Саперном к тому времени составит около 2,3 млн кв. метров. Обеспеченность квадратами студентов будет примерно в два раза ниже, чем работников ДВФУ, ДВО РАН, технопарка, стажеров и обслуживающего персонала. Так, на первых придется в целом около 691,5 тыс. кв. метров, а на последних (при их общей численности 43,9 тыс. человек) - 1 317 тыс. кв. метров. На прочее население численностью 10,1 тыс. человек придется 285,1 тыс. «квадратов».
При средней по полуострову обеспеченности квадратами по 22,9 кв. метра на человека, на среднего студента в комплексах временного проживания должно будет приходиться по 15 кв. метров, на преподавателей и аспирантов в комплексах временного проживания - по 20 кв. метров, на лиц, проживающих в многоэтажном и среднеэтажном жилье эконом-класса, - до 30 кв. метров, и в малоэтажном бизнес-классе - по 40 кв. метров. Около 151,6 тыс. квадратов уже сегодня составляет жилье для студентов и преподавателей в гостиницах для саммита АТЭС.
Предполагается, что на полуострове будет проживать около 70% постоянных сотрудников ДВФУ и 80% стажеров, аспирантов и студентов. Средняя семья преподавателя или ученого составит 2,7 человека, аспирантов и стажеров - 2, и студентов - 1,2.
По разным жилым зонам плотность населения на полуострове Саперном составит от 160 до 360 человек на гектар.
Нежилой фонд полуострова к тому времени должен вырасти до 1 537,2 тыс. кв. метров, из которых около 1 207 тыс. будут приходиться на учебные корпуса ДВФУ, 54 тыс. - на здания ДВО РАН и 276 тыс. - на объекты коммунальной и социальной инфраструктур.
Функционально территория полуострова Саперного разбита на ряд основных зон: более 21% ее будет приходиться на общественно-деловую зону (включая общежития для студентов), около 13% - на жилую, около 43,2 - на рекреационную, более 13,4% - на зону автомобильного транспорта, менее 0,6% - для воздушного транспорта и чуть более этой цифры - на зону морского транспорта. Более 8% займет производственная зона. Незначительное место отводится для инженерных коммуникаций.
Под среднеэтажную жилую застройку пойдет около 179 га, под малоэтажную - 109 га и под многоэтажную - около 64,3 га. В целом проект планировки полуострова затрагивает судьбу 2 726,66 га.
Приоритет рекреационного развития этой территории должен максимально сохранить уникальные природные и исторические объекты Саперного, сделать ее наиболее приближенной к городу зоной массового отдыха и туризма. Притом что в будущем и остальную часть острова намечается очень активно использовать в этом плане.
Транспортные и инженерно-технические системы смогут надежно обеспечивать проживание и деятельность населения Саперного. К 2025 г. объекты его водоснабжения будут иметь мощность 48,5 тыс. куб. метров в сутки, общая протяженность трубопроводов среднего и большого диаметра составит 38,2 километра. Около 36,1 тыс. куб. метров стоков ежесуточно будут подаваться на очистные сооружения мощностью до 65 тыс. куб. м, построят 25 КНС, протяженность напорных коллекторов составит 52,5 км и самотечных - 14,3 км. Вывоз ТБО - 30 тыс. тонн в год. Мощности по энергоснабжению - 194 МВт, общая протяженность кабельных линий - около 25 км; по теплоснабжению - 712,5 Гкал в час, при протяженности теплосетей диаметром 300-400 мм в двухтрубном исполнении - около 24,5 км; по газоснабжению - около 17,5 км трубопроводов диаметром от 200 до 1000 мм. Подвод газа к ТЭЦ должен составить около 661 млн куб. метров. Объекты капстроительства будут потреблять 1 067 тыс. Мвт-ч.
На территории Саперного должно быть проложено 47,5 км закрытых водостоков, 3,7 км - открытых. Предусмотрена отсыпка 15 га пониженных участков территории вдоль моря. Должны быть 2,6 км морских берегоукрепительных сооружений, 3 км подпорных стенок, две станции связи и оптико-волоконная сеть длиной 12,7 км.
Для автотранспорта должна быть создана сеть дорог, включая 20 км магистральных улиц с регулируемым движением, 16 км - магистральных улиц регионального значения и 39 км улиц местного значения, 5 АЗС по 5 колонок каждая, 6 СТО и автостоянки на 15 тыс. мест, две вертолетные площадки.
В ближайшие годы развитие Саперного будет определяться в основном строительством объектов второй очереди ДВФУ и ДВО РАН. В частности, планируется построить главный административный корпус вуза общей площадью около 10 тыс. кв. метров, учебно-методический центр, библиотеку на 1,5 млн томов, учебные корпуса блока специальностей техники и технологий общей площадью 43,2 тыс. кв. м вместимостью 6 тыс. человек; учебные корпуса гуманитарного блока, блоков специальностей сервиса и социальной педагогики общей площадью 125 тыс. кв. м вместимостью 15 тыс. человек; корпус Центра международного образования общей площадью 8 тыс. кв. м на 2 тыс. человек, корпуса законодательно-правового блока (школы права) на 4 тыс. человек (23,6 тыс. кв. м), корпуса довузовского образования общей площадью не менее 25 тыс. кв. на 4 тыс. человек, корпус дополнительного профессионального образования, подготовки кадров высшей квалификации и дистанционных форм обучения общей площадью не менее 7 тыс. кв. м.
Среди объектов разного назначения намечается построить здание суда, летний театр на 500 зрительских мест, торгово-развлекательный комплекс, деловой квартал, общественный центр южного планировочного района, дворец спорта, открытые спортивные сооружения, в т.ч. футбольное поле, водный стадион с трибунами на 500 мест, причал-стоянку для маломерных судов, яхт-клуб, производственные мастерские, центр бытового обслуживания, комбинат общественного питания, издательско-полиграфический комбинат.
В зоне научно-исследовательских учреждений и УПК вуза должны появиться инновационно-технологический центр НИИ «Мировой океан» общей площадью свыше 21,8 тыс. кв. м, инженерный центр, инновационно-технологический центр НИИ нанотехнологии и наноинженерии общей площадью 11,8 тыс. кв. м, центр общественно-политических технологий в АТР и НИИ развития востоковедения, центр русского языка и культуры в АТР, бизнес-инкубатор, центр технической поддержки, испытательный полигон глубоководной робототехники, учебно-научная биологическая база, гидрометеорологическая обсерватория, ботсад, причал-стоянка для научно-исследовательского флота на 4 судна.
В зоне размещения объектов научного парка предложено построить центр экологического мониторинга морских акваторий, Институт геофизики и геохимии, Институт прикладной химии ДВО РАН по 10,8 тыс. кв. м общей площади каждый, Институт прикладной математики, Институт медицинских технологий общей площадью 14,4 тыс. кв. м, морскую биологическую станцию по изучению и тренировке морских животных, технопарк, Парк дальневосточной природы.
Во вторую очередь входят новые мощности сетевых и дорожных объектов, музейный комплекс ДВФУ, филиалы Политехнического и Государственного Русского музея более чем 20 тыс. кв. м общей площади, университетский административно-общественный блок, Школы искусства, культуры и спорта университета общей площадью 13 тыс. кв. м; лабораторный корпус Инженерной школы и Школы естественных наук общей площадью 30 тыс. кв. м, химический склад, здание для размещения циклотрона, крупные комплексы для спорта и отдыха. Планируется также создание эффективной сети уличных туалетов.
Принципиально Саперный уже сегодня - не Владивосток. Это другая архитектура, особый состав будущих жителей и пр. И, вероятно, надо побыстрее признать его самостоятельность, чтобы дать возможность новому городу самому формировать свой бюджет, получая приличные доходы от инновационной учебной, научной и исследовательской деятельности.
Безусловно, какое-то время развитие Саперного все-таки будет в основном опираться на бюджетные средства, выделяемые РФ, Приморским краем и Владивостоком, но в нем должен себя проявить и потенциал саморазвития.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.