Во Владивостоке намечается строительство нового грандиозного города

Транспортные и инженерно-технические системы смогут надежно обеспечивать проживание и деятельность населения Саперного. К 2025 г. объекты его водоснабжения будут иметь мощность 48,5 тыс. куб. метров в сутки, общая протяженность трубопроводов среднего и большого диаметра составит 38,2 километра. Около 36,1 тыс. куб. метров стоков ежесуточно будут подаваться на очистные сооружения мощностью до 65 тыс. куб. м, построят 25 КНС, протяженность напорных коллекторов составит 52,5 км и самотечных - 14,3 км. Вывоз ТБО - 30 тыс. тонн в год. Мощности по энергоснабжению - 194 МВт, общая протяженность кабельных линий - около 25 км; по теплоснабжению - 712,5 Гкал в час, при протяженности теплосетей диаметром 300-400 мм в двухтрубном исполнении - около 24,5 км; по газоснабжению - около 17,5 км трубопроводов диаметром от 200 до 1000 мм. Подвод газа к ТЭЦ должен составить около 661 млн куб. метров. Объекты капстроительства будут потреблять 1 067 тыс. Мвт-ч.