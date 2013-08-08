Во Владивостоке водитель автобуса спас жизнь своей пассажирке

Женщина сообщила, что в воскресенье, 28 июля, в салоне этого автобуса один из пассажиров по неосторожности пролил провозимый им растворитель. Из-за едкого запаха ей стало плохо, вплоть до потери сознания. Водитель принял экстренные меры помощи: вначале с помощью медикаментов автобусной аптечки он привел женщину в чувство, а затем, проветрив салон, подвез ее до самого дома на острове Русский, где пострадавшая проживает. «Спасибо вам за то, - пишет благодарная пассажирка, - что у вас работают такие чуткие, неравнодушные водители».