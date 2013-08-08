Во Владивостоке водитель автобуса спас жизнь своей пассажирке

В управление транспорта администрации Владивостока поступило письмо одной из пассажирок с благодарностью в адрес водителя муниципального автобуса «Фольксваген» с госномером 489, работающего на маршруте №29 «Изумруд – Воевода».
Женщина сообщила, что в воскресенье, 28 июля, в салоне этого автобуса один из пассажиров по неосторожности пролил провозимый им растворитель. Из-за едкого запаха ей стало плохо, вплоть до потери сознания. Водитель принял экстренные меры помощи: вначале с помощью медикаментов автобусной аптечки он привел женщину в чувство, а затем, проветрив салон, подвез ее до самого дома на острове Русский, где пострадавшая проживает. «Спасибо вам за то, - пишет благодарная пассажирка, - что у вас работают такие чуткие, неравнодушные водители».
При этом она попросила не называть ее фамилию, поэтом, для установления объективности картины происшедшего сотрудниками управления транспорта была проведена проверка данного сообщения.
Факты подтвердились. В результате водителю автобуса «Фольксваген» Виктору ВОЛОСАТОВУ руководством муниципального автотранспортного предприятия ВПАТП-3 объявлена благодарность, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Владивостока..
За кадром при этом осталась дополнительная очистка салона пострадавшего автобуса, а также его оперативная замена на маршруте другой машиной на время этих работ. Увы, выявить невольного злоумышленника пока не удалось – после случившегося он покинул автобус на ближайшей остановке. В этой связи руководство ВПАТП-3, как и все другие перевозчики Владивостока, просят пассажиров не допускать подобных случаев и сохранять салоны и сидения автобусов в чистоте и порядке.
Напомним, что специалисты управления транспорта администрации Владивостока проводят регулярный мониторинг движения пассажирских автобусов, учитывая при этом мнения горожан. Свои сигналы и предложения можно направлять в виде бесплатного sms-сообщения, начинающегося со слова АВТОБУС, на короткий номер 25125. Сообщения пассажиров по этому поводу также принимаются в управлении транспорта по адресу: улица Прапорщика Комарова, 31-а или по телефону +7 (423) 2-614-334.
ZRPRESS.RU, Владивосток.