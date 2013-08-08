Юрий Арсентьев: ни Наздратенко, ни Дарькин, ни Николаев за мной не стоят

Участник предвыборной гонки за кресло главы администрации Владивостока заверил, что не пользуется поддержкой бывших полит-тяжеловесов Приморья.
"С Евгением Ивановичем (НАЗДРАТЕНКО, экс-губернатор Приморья. – Прим. ред.) мы поддерживаем отношения. Встречаемся, иногда созваниваемся. С Владимиром НИКОЛАЕВЫМ я последний раз виделся в Москве, как раз перед его арестом. Увидел случайно на 10 секунд на Старой площади. "Привет, у тебя все хорошо?", - спросил я. "Хорошо" – ответил он. А спустя некоторое время его арестовали. Но никто из них (Наздратенко, ДАРЬКИН, Николаев – Прим. авт.) меня сейчас не поддерживает", - сообщил Юрий АРСЕНТЬЕВ.
Он также сообщил, что в случае, если ему не удастся принять участие в нынешних выборах, через 5 лет претендовать на пост главы администрации Владивостока он уже не будет.
"Возраст не позволяет", - уточнил Юрий Арсентьев.
Как сообщалось ранее, избирательная комиссия Владивостока завершила регистрацию кандидатов в мэры столицы Приморья. В списке осталось 11 человек, все они представляют различные политические партии.
В общей сложности заявления на участие в выборах подали 17 человек. Все трое самовыдвиженцев, в том числе Юрий Арсентьев, а также кандидаты от партий "РОТ Фронт", "Гражданская сила" и "Демократический выбор" не прошли регистрацию.
Последними горизбирком 7 августа зарегистрировал кандидата от ЛДПР Андрея АНДРЕЙЧЕНКО и кандидата "Коммунистов России" Илью УЛЬЯНОВА.
Удостоверения о регистрации также получили выдвинутый "Единой Россией" действующий глава города Игорь ПУШКАРЕВ, Виктор ЧЕРЕПКОВ (выдвинут партией "Альянс Зеленых - Народная партия"), Николай МАРКОВЦЕВ ("Яблоко"), Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ (КПРФ), Александр ЮРТАЕВ (кандидат от "Справедливой России"), Александр МОНАСТЫРЕВ ("Родина"), Владимир ГИЛЬГЕНБЕРГ ("Союз горожан"), Виктор ВАСИЛЬЕВ ("Трудовая партия") и Данил ПРОТЧЕНКО ("Российский общенародный союз".
Выборы мэра Владивостока назначены на 8 сентября. Они пройдут в один тур, победитель будет определяться простым большинством голосов избирателей.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.