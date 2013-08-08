Юрий Арсентьев: ни Наздратенко, ни Дарькин, ни Николаев за мной не стоят

"С Евгением Ивановичем (НАЗДРАТЕНКО, экс-губернатор Приморья. – Прим. ред.) мы поддерживаем отношения. Встречаемся, иногда созваниваемся. С Владимиром НИКОЛАЕВЫМ я последний раз виделся в Москве, как раз перед его арестом. Увидел случайно на 10 секунд на Старой площади. "Привет, у тебя все хорошо?", - спросил я. "Хорошо" – ответил он. А спустя некоторое время его арестовали. Но никто из них (Наздратенко, ДАРЬКИН, Николаев – Прим. авт.) меня сейчас не поддерживает", - сообщил Юрий АРСЕНТЬЕВ.