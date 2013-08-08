За обман клиентов банкиров будут сажать в тюрьму

- Да, и в этом контексте интересен американский опыт. В начале 2002 года в США случилось крупнейшее за всю историю корпоративное банкротство одной из ведущих энергетических корпораций "Энрон". Оказалось, что для успокоения инвесторов сотрудники компании подделывали отчетность, а помогала им в этом одна из аудиторских фирм "Артур Андерсен", которая, по логике, наоборот должна была предупредить инвесторов об опасности. "Неожиданное" банкротство обернулось большими потерями как для держателей акций, так и для работников корпорации, которые в итоге таких махинаций лишились пенсионных сбережений. Тогда как раз выяснилось, что никакой ответственности за подделку отчетности в США нет, и руководство "Энрона" за безобразия, которые они творили с финансовыми документами, даже нельзя привлечь к ответственности. Поэтому в Соединенных Штатах был спешно принят очень жесткий закон Сарбейнса - Оксли, который обязал публичные компании раскрывать дополнительную информацию о себе и подтверждать реальность данных, а заодно ввел серьезное наказание за фальсификацию вплоть до пожизненного лишения свободы. Потом были дискуссии о необходимости отменить этот закон, поскольку он ухудшает позиции американского рынка по сравнению с тем же европейским. И когда решение о его отмене уже фактически созрело, грянул кризис. Вот тогда закон снова пригодился. Один из самых громких случаев того времени - история финансиста Бернарда МЭДОФФА, который за свою аферу получил 150 лет тюремного срока.