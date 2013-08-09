Маленькому приморцу не смогли вовремя поставить правильный диагноз

В июне 2013 года Иван Дубовой обратился с жалобами на боль в щеке и с 20 по 28.06.13 года находился на госпитализации в хирургическом отделении Краевой детской клинической больницы № 1 г. Владивостока с диагнозом: паротит Гернценберга. Стоматит.