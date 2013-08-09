Под боком у Приморья Япония масштабно вооружается вопреки конституции

На борту "Изумо" сможет разместиться девять вертолетов, и в соответствии с официальными заявлениями корабль будет в первую очередь предназначен для спасательных и поисковых работ, а также для патрулирования территориальных вод и защиты суверенитета Японии. Это заявление уже встретило неодобрительную реакцию китайских политиков, которые расценили строительство корабля как наращивание военного потенциала и отход от провозглашенной после Второй мировой войны пацифисткой политики Японии. Конституция Японии содержит 9 статью, которая прямо запрещает создавать морские вооруженные силы, а силы самообороны Японии не могут иметь технических средств, позволяющих вести боевые действия вдали от островов (например, авианосцев или стратегических бомбардировщиков).