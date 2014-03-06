"Газпром" и "Газпромбанк" будут вместе реализовывать "Владивосток СПГ"

5 марта в центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер и Председатель Правления «Газпромбанк» (ОАО) Андрей Акимов подписали Соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов производства сжиженного природного газа (СПГ). Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в рамках проектов «Балтийский СПГ» и «Владивосток-СПГ». «Газпром» будет мажоритарным акционером проектных компаний, созданных для реализации проектов «Балтийский СПГ» и «Владивосток-СПГ». «Газпромбанк» будет иметь возможность приобрести долю в уставном капитале проектных компаний. Проектные компании, в частности, будут иметь в собственности заводы СПГ, а также другие необходимые производственные мощности, и нести ответственность за реализацию проектов на всех этапах, включая разработку проектной документации. В соответствии с документом, «Газпромбанк» совместно с «Газпромом» обеспечит проведение переговоров с международными и российскими финансовыми институтами по вопросу привлечения акционерного и внешнего финансирования проектных компаний. «Газпром» окажет поддержку проектным компаниям, в том числе, в выборе оптимальных площадок для расположения заводов СПГ, получении прав аренды/приобретения участков земли под строительство, обеспечении СПГ-проектов необходимыми объемами природного газа. Досье ZRPRESS: «Газпром» успешно развивает сегмент торговли и транспортировки СПГ. Сегодня компания поставляет СПГ в десять стран. Наращивать присутствие на перспективных рынках планируется, прежде всего, за счет увеличения собственного производства. В планах «Газпрома» — увеличение доли на мировом рынке СПГ с 5% до 15% после реализации проектов «Владивосток-СПГ» и «Балтийский СПГ». Проект «Владивосток-СПГ» предполагает строительство в Приморском крае завода по производству сжиженного природного газа мощностью 10 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения. Проект перешел в инвестиционную стадию в феврале 2013 года. Первая линия завода будет введена в эксплуатацию в 2018 году. «Газпромбанк» входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям, а также в тройку крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. ZRPRESS.RU, Владивосток.