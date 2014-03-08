В 50-ти метрах от тысячекоечной больницы во Владивостоке бушует лесной пожар

Сегодня, 8 марта, корр. Zrpress находился возле здания тысячекоеечной больницы по Владивостоке. Там он обратил внимание, что со склонов лесного массива, который находится напротив Онкологического и Детского инфекционного отделений, идет все усиливающийся дым. Спустя некоторое время стало отчетливо видно, что источником задымления является разгорающийся лесной пожар.