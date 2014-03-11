"Антимайдан" во Владивостоке собрал несколько тысяч человек

Череда «крымских» митингов докатилась и до Приморья. Во вторник, 11 марта, на Корабельную набережную Владивостока вышли те, кому небезразличны последние события на Украине и ситуация, которая сложилась вокруг Автономной республики Крым.
«Народный сход за братский народ» возле Вечного огня во Владивостоке собрал порядка 3-4 тысяч человек - столь массовых акций в регионе не было, пожалуй, со времен митингов против заградительных пошлин на японские авто. Тех, кому небезразлично происходящее на Украине, оказалось так много, что сотрудники ГИБДД были вынуждены перекрыть проезжую часть в районе подлодки С-56 – люди заняли пространство практически до причальной стенки возле строящегося «Хайятта».
В толпе можно было заметить чиновников, депутатов городской думы и Законодательного Собрания. Но микрофон в итоге дали не представителям власти, а представителям общественных организаций. У последних, судя по их речам, - крепкие родственные связи с Украиной. Как и у многих приморцев, имеющих в соседнем государстве родственников и друзей.
Несмотря на осуждение политики новой украинской власти и безоговорочную поддержку действий Владимира ПУТИНА в кризисной ситуации вокруг Крыма, никто из ораторов не призывал сию же минуту забрать Крым силой. Некоторые призывали и вовсе остудить «горячие головы» с обеих сторон и не допустить вооруженного конфликта между братскими народами.
Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.