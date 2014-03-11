"Антимайдан" во Владивостоке собрал несколько тысяч человек

«Народный сход за братский народ» возле Вечного огня во Владивостоке собрал порядка 3-4 тысяч человек - столь массовых акций в регионе не было, пожалуй, со времен митингов против заградительных пошлин на японские авто. Тех, кому небезразлично происходящее на Украине, оказалось так много, что сотрудники ГИБДД были вынуждены перекрыть проезжую часть в районе подлодки С-56 – люди заняли пространство практически до причальной стенки возле строящегося «Хайятта».