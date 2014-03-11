Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" планирует разместить допэмиссию на 4,651 млрд рублей

Акционеры ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (Арсеньев, ААК «Прогресс») на внеочередном собрании 6 марта приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций объемом 1,4 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Как говорится в материалах авиазавода, акции допвыпуска будут размещены по закрытой подписке в пользу ОПК «Оборонпром» по цене 3 тыс. 322 рубля за акцию. Таким образом, авиазавод может привлечь 4 млрд 650,800 тыс. рублей. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.