zr.media
ГлавноеВсе новости

Банк "Приморье" ввел новый вклад "Юбилейный"

11 марта 2014, 08:19
Банк "Приморье" ввел новый вклад "Юбилейный" сроком на 550 дней под 10% годовых в рублях и 2,3% в долларах и евро, сообщает Zrpress.Ru. Ограничений по минимальной сумме нового вклада нет.
Сюжет
Банки

Банк «Приморье» ввел новый вклад «Юбилейный» сроком на 550 дней под 10% годовых в рублях и 2,3% в долларах и евро, сообщает Zrpress.Ru. Ограничений по минимальной сумме нового вклада нет. «Новый депозит позволит вкладчикам выбрать порядок выплаты процентов: по окончании срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту», ­ сказала зампредседателя правления ­ директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье» Ирина КОЧУБЕЙ, слова которой приводятся в сообщении кредитной организации. Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков страны. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения расположены в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Банки#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56