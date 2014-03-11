Банк «Приморье» ввел новый вклад «Юбилейный» сроком на 550 дней под 10% годовых в рублях и 2,3% в долларах и евро, сообщает Zrpress.Ru. Ограничений по минимальной сумме нового вклада нет. «Новый депозит позволит вкладчикам выбрать порядок выплаты процентов: по окончании срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту», ­ сказала зампредседателя правления ­ директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье» Ирина КОЧУБЕЙ, слова которой приводятся в сообщении кредитной организации. Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков страны. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения расположены в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Газета «Золотой Рог», Владивосток.