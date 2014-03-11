Бизнес-гороскоп: Козерогам пора брать инициативу за рога

Телец. Тельцам рекомендуется больше времени уделять профессиональному обучению. Не стесняйтесь спросить совета у более опытных коллег относительно тонкостей своей профессии. Можно заниматься планированием, отправляться в командировки. В конце недели лучше не обращаться к начальству с просьбами и предложениями.