Блог "Золотого Рога": "А ваш Путин – молодец!"

Этот разговор долго не выходил у меня из головы. Что же нам не хватает на своей родине? Мне много пришлось поездить и по России, и признаюсь, в любом российском регионе есть свое очарование. Приморский край по природным условиям, разнообразию климатических зон и ландшафтов, близости моря, мягкости климата выделяется среди российских территорий. Мы купаемся в одном из лучших морей, здесь в получасе езды горы сменяют равнины, здесь есть реки и озера. А свежая рыба, которую встретишь далеко не в каждом магазине Москвы и Санкт-Петербурга, да и по какой цене...