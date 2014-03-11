Бывшие уголовники смогут получить новый срок – уже в органах власти Приморья

В октябре 2013 года Конституционный суд РФ указал на недопустимость бессрочного лишения осужденных права баллотироваться. Судьи предписали Госдуме установить конкретные сроки действия этого запрета, что и было сделано депутатами. Осужденные за тяжкие преступления теперь могут баллотироваться не ранее чем через 10 лет после снятия (погашения) судимости, а при совершении особо тяжких преступлений – не раньше чем через 15 лет. При этом информация о судимости кандидата в обязательном порядке будет размещена в избирательном бюллетене и на информационном стенде на избирательном участке, даже если судимость была погашена или снята.