Бывшие уголовники смогут получить новый срок – уже в органах власти Приморья

Сегодня, 11 марта, профильный комитет Законодательного Собрания Приморья рассмотрит поправки в краевой Избирательный кодекс, ранее подготовленные прокуратурой. Речь идет о применении на выборах в крае норм федерального закона, который отменяет пожизненный запрет баллотироваться для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления.
Но, учитывая прописанные в законе сроки погашения судимости, шансы проявить себя на выборах будут лишь у тех, кто преступил закон не позднее чем в «лихие девяностые».
В октябре 2013 года Конституционный суд РФ указал на недопустимость бессрочного лишения осужденных права баллотироваться. Судьи предписали Госдуме установить конкретные сроки действия этого запрета, что и было сделано депутатами. Осужденные за тяжкие преступления теперь могут баллотироваться не ранее чем через 10 лет после снятия (погашения) судимости, а при совершении особо тяжких преступлений – не раньше чем через 15 лет. При этом информация о судимости кандидата в обязательном порядке будет размещена в избирательном бюллетене и на информационном стенде на избирательном участке, даже если судимость была погашена или снята.
Наконец, те, кто на момент выдвижения имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, попрежнему не смогут избираться в органы власти.
Согласно ст. 86 Уголовного кодекса РФ, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, судимость считается погашенной по истечении восьми лет после отбытия наказания, а в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, по истечении 10 лет. Если суммировать сроки погашения судимости и ограничения права избираться в органы власти, в выборах2014 смогут принять участие только те, кто закончил отбывать срок по тяжким преступлениям не позднее 1996 года, а по особо тяжким – не позднее 1989 года.
Как сообщил «Золотому Рогу» зампред комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Павел Ашихмин, роль приморских депутатов в переписывании «правил игры» на выборах скорее формальна. Нормы федерального законодательства будут применены независимо от того, какое решение примет комитет или Законодательное Собрание в целом.
Считаю, что сроки, установленные в законе, вполне оправданы и обоснованы. Крайне важно и то, что избирателей теперь будут информировать о любой судимости кандидата. А уже люди пусть решают, достоин ли такой человек быть избранным, сказал Павел Ашихмин.
Напомним, что поправки в избирательное законодательство, принятые летом 2012 года, навсегда «закрывали» путь к выборным должностям тем, кто имел непогашенную судимость по тяжким и особо тяжким статьям УК. Так, на последних выборах в Думу Владивостока несколько вполне реальных претендентов на депутатские места были исключены из предвыборной гонки по причине неладов с законом в прошлом. Однако пересмотра итогов того «забега» не случится – поправки в Избирательный кодекс обратной силы иметь не будут.
Зато ранее судимые кандидаты могут вступить в борьбу уже на выборах в сентябре 2014 года. А побороться будет за что: в Уссурийске и Находке изберут новых мэров и депутатов, а во Владивостоке необходимо избрать нового депутата ЗС ПК по округу №5 и депутата гордумы по округу №3. Кроме того, выборы глав и дум пройдут еще в нескольких городах и районах края.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.