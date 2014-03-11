Девальвация хороша одним и губительна другим - эксперт

В последнее время происходит очень много важных событий, так или иначе влияющих на курс национальной валюты. И многие начинают совершать обдуманные и необдуманные действия с целью защитить свой капитал. Так чего ждать от такой ситуации в отечественной экономике и что делать? Вопрос, волнующий многих. Чтобы предпринимать какие­либо шаги, сначала необходимо разобраться в ситуации на макроэкономическом уровне. Ведь большинство думает, что российская экономика уходит в затяжное пике и рубль ослабевает. Это весомая причина для нынешней ситуации, но не единственная. Дело в том, что укрепляется сам доллар в связи с сокращением политики количественного смягчения в США, а это значит, что меньше долларов будет напечатано, и номинальная цена нынешних долларов будет расти. Соответственно происходит удешевление валюты практически всех развивающихся стран. И Россия тут не исключение. При этом для РФ существует еще несколько факторов: ситуация на Украине, желание отпустить рубль в «свободное плавание» и стагнирующая экономика. Если взять в учет последние два фактора, то равновесная цена доллара составит около 35­36 рублей за доллар. С учетом того, что с 2015 года планируется отпустить рубль от защиты его ЦБ окончательно, то ситуации, подобные тем, что на Украине в этом году, могут привести к очень серьезным потерям у российского рубля и девальвации. Девальвация при этом не имеет какой­либочерно­белой окраски, потому что она хороша одним и губительна другим. Эти «другие», чаще всего, являются рядовыми гражданами страны. Но к этой и без того невеселой ситуации в экономике добавились последствия от происходящего на Украине. Тут стоить отметить, что, слава богу, сегодня не 2015 год и рубль запланированно не ушел в «свободное плавание». Иначе мы бы увидели совсем иной курс, завязанный не на реальной экономической ситуации, а на психологической. Еще свежа память 90­х и 2008 года. Поэтому, проживая в стране, где по тем или иным причинам можно попасть в немилость почти всего экономического мира, очень сложно оставаться спокойным за свои сбережения в национальной валюте. Так или иначе, равновесная цена доллара или бивалютной, теперь уже, «корзинки» выросла еще на 2 рубля и до конца года стоит ориентироваться на 36­38 рублей за доллар, в лучшем случае. Это условия текущего статус­кво. Однако все может резко измениться, если ситуация на Украине пойдет в неопределенном русле либо ЦБ воспользуется своим правом масштабных валютных интервенций, чтобы сдержать курс рубля. Либо текущий бюджет страны не будет исполнен по текущим ценам, либо и… «впишите свой вариант». Вариантов, как всегда, вагон и маленькая «корзинка». А что делать гражданам, чтобы не зависеть от подобных катаклизмов «фатальной» связью? Первым делом нужно научиться держать себя в руках и не делать поспешных выводов и действий. Ведь на психологической неуравновешенности граждан в первую очередь будут зарабатывать финансовые институты ­ банки, проще говоря. Им выгодно продавать по высокой цене на ажиотажном спросе. Те, кто купил доллары или евро 3 марта, уже сумели это оценить. Еще раз повторюсь, на данный момент фундаментальных оснований для низкой стоимости рубля нет. Есть лишь последствия политических решений и психология тех, кто пытается сберечь свои средства. Совершать приобретение валюты, когда цены уже выросли, бессмысленно. Рынок уже внес туда премию за риск. В простонародье ­ «поздняк метаться». Читатели задают вопрос: «А не стоит ли забрать все деньги из банка и хранить «под подушкой», а то вдруг ограничат выдачу наличности, как уже бывало не так давно?» Опасность такая есть всегда, и юридически от нее защититься нельзя. В договорах с банками всегда есть условия наподобие пункта о присоединении к правилам банка. И эти правила никто не читает, да и менять их никто не собирается. Соответственно, в любой кризисной ситуации банк имеет права вам не вернуть ваши же деньги. Да, они будут начислять процент, да, вы, скорее всего, когда­нибудь увидите ваши деньги, да, это выгодно для экономики страны, банка и в последствии всех граждан, но не лично Вас в данный момент. Это может случиться, если вы имеете активы в любом отечественном финансовом институте, т.к. все платежи при выводе средств проходят через банковские счета. И 2008 год показал, что такие опасения не безосновательные. Что же делают «продвинутые» и состоятельные граждане? Если Вы хотите уйти от риска, то нужно избавиться от рискового актива. Российский фондовый рынок, как и валюта, сейчас несет риск, но за этот риск они дают возможность заработать больше, чем где­то еще. Уйти от риска можно купив иностранную валюту, чаще всего это доллар или евро, правда, доходности ждать не приходится. Помимо валюты можно купить зарубежную недвижимость, а также инструменты рынка ценных бумаг. Все зависит от желания и возможностей. Также риск можно перенести на других, и делается это, как правило, методом приобретения страхования жизни либо инвестиционно­накопительного страхования. Если вы имеет вклады в рублях, то их лучше уже не трогать, т.к. при досрочном закрытии вы потеряете накопленный процент, а возможность падения курса рубля уже вряд ли будет превышать доходность по вкладу. Если же вам терять нечего в плане процентов, то лучшее средство защиты от риска ­ диверсификация ваших активов. Как минимум можно открыть мультивалютный вклад. А если ваши свободные средства превышают 1 млн рублей, то возможности уйти от риска в зарубежные или иные активы открыты всегда, стоит лишь обратиться к соответствующим специалистам. При этом тем, у кого главная задача ­ сохранить, самый простой способ ­ это избежание риска либо его перенос способами, описанными выше. И помните, любой кризис ­ это возможность оптимизировать свои активы, стать лучше и увидеть новые возможности. Вячеслав КАРТАМЫШЕВ, директор ООО «Финион», эксперт в области личных финансов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.