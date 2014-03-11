Галина Шкарупа: Оптимистический настрой поддерживает наша Бизнес-Премия

Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Галина ШКАРУПА, генеральный директор ООО «Восток-Инвест Сталь» - генерального спонсора Премии:
- Дорогие друзья! От лица компании «Восток-ИнвестСталь» и от себя лично приветствую участников и экспертов Х Бизнес-Премии Приморского края. И для меня это почетно. Наша компания – часть приморской бизнес-среды. И я реально это почувствовала много лет назад, именно на церемонии награждения победителей Краевой Бизнес-Премии.
Нет, наша компания не стала тогда победителем. Но всех нас, руководителей бизнеса «новой волны» и крупных приватизированных предприятий, объединило общее. Мы занимаемся бизнесом не столько ради денег, сколько потому, что оказались «в том месте и в тот час» и взяли ответственность на себя. Конечно, когда я еду по Владивостоку мимо, скажем, торговых комплексов «Парус» и «Мерседес» или стадиона ДВГТУ и жилого дома «Орлиное гнездо», я испытываю причастность к судьбе родного края: в этих объектах - наши металлоконструкции, кстати, отечественного производства. Ведь мы работаем и ради того, чтобы в нашем родном Приморье было комфортно и достойно жить. Уважаемые застройщики жилья, подрядчики при возведении инфраструктурных объектов, промышленных зданий и сооружений, объектов сельхоз назначений, сегодня мое Вам отдельное безграничное почтение и пожелание успехов в делах. Я очень хотела бы чтобы среди участников конкурса в ближайшем будущем стали наши строители и производственники, представители тех отраслей, которые некогда были локомотивом экономики в Приморье.
Этот настрой приморской бизнес-среды и поддерживает Премия. А мы, бизнесмены, поддерживаем ее и искренне благодарны Издательской компании «Золотой Рог» за то, что она смогла избежать пиар-шоу и обеспечивает мероприятию высокий статус и репутацию.
В 10-й раз мы будем выбирать лучших. Как член Экспертного совета я постараюсь быть объективной и буду голосовать за те компании, которые вносят существенные изменения и ощутимый вклад в развитие региона давая приморцам свою продукцию, налоги, обеспечивая рабочими местами и создавая среду нашего обитания.
Желаю всем участникам и экспертам плодотворной работы, интересных проектов и открытий, позитива, стабильности и процветания. Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.