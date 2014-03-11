Галина Шкарупа: Оптимистический настрой поддерживает наша Бизнес-Премия

Нет, наша компания не стала тогда победителем. Но всех нас, руководителей бизнеса «новой волны» и крупных приватизированных предприятий, объединило общее. Мы занимаемся бизнесом не столько ради денег, сколько потому, что оказались «в том месте и в тот час» и взяли ответственность на себя. Конечно, когда я еду по Владивостоку мимо, скажем, торговых комплексов «Парус» и «Мерседес» или стадиона ДВГТУ и жилого дома «Орлиное гнездо», я испытываю причастность к судьбе родного края: в этих объектах - наши металлоконструкции, кстати, отечественного производства. Ведь мы работаем и ради того, чтобы в нашем родном Приморье было комфортно и достойно жить. Уважаемые застройщики жилья, подрядчики при возведении инфраструктурных объектов, промышленных зданий и сооружений, объектов сельхоз назначений, сегодня мое Вам отдельное безграничное почтение и пожелание успехов в делах. Я очень хотела бы чтобы среди участников конкурса в ближайшем будущем стали наши строители и производственники, представители тех отраслей, которые некогда были локомотивом экономики в Приморье.