Голосование в первом туре юбилейной Х Бизнес-Премии Приморского края началось

11 марта на страницах газеты "Золотой Рог" и на сайте Премии опубликован рейтинг 75 компаний и 25 лучших топ-менеджеров Приморья. Голосование в первом туре продлится до 5 апреля.
Принять участие в открытом голосовании может каждый житель Приморья на сайте премии www.DV-RATING.ru.
Организаторами ежегодной Бизнес-Премии являются Издательская компания «Золотой Рог» и администрация Приморского края.
Цель конкурса - показать роль бизнеса в социально-экономическом развитии края и жизни ее жителей, поощрить стремление компаний к развитию производства, прозрачности бизнеса и желание стать равноправным партнером властей в обустройстве комфортной среды.
Как сообщила исполнительный директор оргкомитета Елена Баркова, конкурс по итогам прошлого года традиционно проводится в четырех номинациях: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес». Основными показателями эффективности являются - рост объема производства, валовой выручки и прибыли к предыдущему году, отсутствие задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья.
Победителей выбирают голосованием в два тура, где определяющим является мнение экспертов. В экспертный совет входят 50 профессионалов из сферы аудита и консалтинга, а также представители бизнеса и власти. Традиционно возглавляет совет - первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.
В ТОП 25 "Компания года Приморского края 2013" X Бизнес-Премии вошли:
«ЗЗ2 Авиационный ремонтный завод», ОАО
ААК «Прогресс», ОАО
«Акватехнологии», ООО
«Владивостокский ГУМ», ОАО
«Владморрыбпорт», ОАО
«Владморторгпорт», ОАО
«Восточный нефтехимический терминал», ООО
«Восточная стивидорная компания», ООО
«Джей рус», ООО
«ДВ ПромСтрой», ОАО
«Интрарос», ЗАО
«Комплекс», ОАО
«КВЭН», ЗАО
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», ООО
«Милоградовское-1», ЗАО
«Находка Марин Партнерс», ООО
«Приморскуголь», ОАО
«Ратимир», ЗАО
«РДС», Группа компаний
«Спасскцемент», ОАО
«Строительный Альянс Управление механизации-1», ЗАО
«ТУРНИФ», ОАО
«Фактор», ООО
«ХИНО Моторс Сейлс», ООО
«Южморрыбфлот», ОАО
ГОЛОСОВАНИЕ
В ТОП 25 "Менеджер года Приморского края 2013" X Бизнес-Премии вошли:
БАХТЕЕВ Евгений Алексеевич, ИСК «Аркада», ООО
БАРЫШЕВ Иван Григорьевич, ООО «РН Находканефтепродукт»
ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич, ООО «Технохолдинг СУМОТОРИ»
ВОРОБЬЕВ Юрий Петрович, ООО «Генподрядчик»
ГРЕБНЕВ Виктор Григорьевич, ЗАО «ТМК»
ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ОАО «ААК «Прогресс»
ЕФРЕМОВ Александр Владимирович, ОАО «Южморрыбфлот»
ЗАНЬКОВ Александр Петрович, ОАО «Приморскуголь»
КАСПИН Владимир Леонидович, ЗАО «Ремонтно-строительная компания КФК»
КОРНЕЙЧУК Александр Владимирович, Группа компаний «Соллерс-ДВ»
ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, ОАО «Восточный порт»
ЛЕОНОВ Евгений Николаевич, ОАО «Варяг»
МАРТЫНЕНКО Вячеслав Михайлович, ОАО «Приморавтотранс»
МАРЧЕНКО Виктор Васильевич, ГК «Зеленые листья»
МАРЧЕНКО Максим Юрьевич, ООО «Ратимир»
МЕЛЬНИКОВ Борис Иванович, ООО «СМНП «Козьмино»
НИКОЛАЕВ Егор Александрович, директор ООО «ФарПост»
ПАТРУШЕВ Григорий Константинович, ОАО «Михайловский бройлер»
ПУШКАРЕВ Андрей Сергеевич, ООО «Востокцемент»
СЕМЕНИХИН Ярослав Николаевич, ОАО «ДНИИМФ»
СКЛЯР Александр Андреевич, ООО «АРДИС»
ХАРИС Алексей Геннадьевич, Группа компаний «РДС»
ЦАРЕВ Дмитрий Валерьевич, ЗАО «Шинтоп-Инвест»
ШЕВЧЕНКО Александр Сергеевич, ОАО «Владморрыбпорт»
ЩЕРБАКОВ Виктор Федорович, ОАО «Тернейлес»
ГОЛОСОВАНИЕ
В ТОП 25 "Социально ответственный бизнес Приморского края 2013" X Бизнес-Премии вошли:
«Владивостокский бизнес-центр», ООО
«Востоктелеком», ЗАО
ГК «Владивосток», ООО
«Восточная верфь», ОАО
«Далькомхолод», ООО
«ДНИИМФ», ОАО
«Коммунальные Сети», ООО
«Компания Стимул», ООО
«Лесозаводское ДЭП», ОАО
«Медицинская клиника «Возрождение ХХI», ООО
«Медицинский центр ПРИСКО», ООО
«Мир детства», ООО (ТМ «Бубль Гум»)
«Мясной двор», ООО
«Приморнефтепродукт», ОАО
«Приморский кондитер», ОАО
«Радиоприбор», ОАО
«Роял Девелопмент», ООО
«Ростелеком - Дальний Восток», макрофилиал ОАО «РТК»
«Санаторий «Изумруд», ОАО
«Семь сот», ООО
«Скит», ООО
«Спецморнефтепорт «Козьмино», ООО
«СТС «Восход», ООО
«Уссурийский ЛРЗ», ОАО
«Хлебный дом», ООО
ГОЛОСОВАНИЕ
В ТОП 25 "Развивающийся бизнес Приморского края 2013" X Бизнес-Премии вошли:
«Аква-ресурсы», Группа компаний
«Арсеньевский молокозавод», ООО
«АэроМар-ДВ», ООО
«Востоктелеком», ООО
РК «Восток-1», ЗАО
«Дельрус-Приморье», ООО
«ДР-Стройконструкция», ООО
«Звероводческое хозяйство Валентиновское», ООО
«Жилищная компания-1», ООО
«Мегатекс-Трейдинг», ООО
«Моряк-Рыболов», ООО
«Наяда», ООО
«Порттелеком», ООО
«Приморская буровая компания», ООО
ПКФ «ДВ-Пласт», ООО
«Ралекс», ООО
РК «Огни Востока», ООО
«Си Айс», ООО
«СТС «Техновуд», ЗАО
«Сименс Финанс», ООО
«Тихоокеанская строительно-производственная компания», ЗАО
«Торгово-промышленная компания Цзисинь», ООО
«Фармация», ОАО
«Центр судоремонта «Дальзавод», ОАО
«Строй-ЯВ», ОАО
ГОЛОСОВАНИЕ
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