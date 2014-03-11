Голосование в первом туре юбилейной Х Бизнес-Премии Приморского края началось

Как сообщила исполнительный директор оргкомитета Елена Баркова, конкурс по итогам прошлого года традиционно проводится в четырех номинациях: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес». Основными показателями эффективности являются - рост объема производства, валовой выручки и прибыли к предыдущему году, отсутствие задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья.