Хабаровский край успел нарастить внушительную инвестиционную массу

­- На нас вышел инвестор, крупная китайская компания «ИДА», которая предложила построить на российской части острова ипподром со всей необходимой инфраструктурой: гостиницы, рестораны, кафе и так далее. Дело в том, что в самом Китае, за исключением Гонконга, запрещены гонки на лошадях и тотализаторы, но это зрелище пользуется достаточно большой популярностью в Поднебесной. Поэтому многие туристы из КНР приедут на Большой Уссурийский остров, чтобы посмотреть на соревнования и сделать свои ставки. Проектом предусматривается и строительство конезавода на материковой части около города Хабаровска, ­ сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Александр ЛЕВИНТАЛЬ. По его словам, в настоящее время региональные власти совместно с потенциальным инвестором оговаривают объем средств, необходимых для проекта, реализовать который возможно за 3­4 года. Впрочем, до начала строительства на Большом Уссурийском острове необходимо вместе с китайской стороной предпринять меры по защите от возможного наводнения зоны, выбранной для инвестиционных вложений, ­ эту задачу предстоит решить государству, а не частным инвесторам, отметил Александр Левинталь.