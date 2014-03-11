Инвестиции с высоким процентом удовольствия

- Плавное ослабление курса рубля наблюдалось в течение всего прошлого года, поэтому начавшаяся в декабре­январе стремительная девальвация российской валюты большого удивления не вызвала - мы, например, прогнозировали такую ситуацию ближе к осени 2014 года. Не было ни клиентского ажиотажа, ни массового «сброса» рублей; традиционно некоторое повышение спроса на иностранную валюту отмечалось в конце года, что в большей степени связано с зарубежными поездками в период зимних каникул. Клиентские предпочтения в целом остались прежними, хотя весь прошлый год мы наблюдали уход от риска в более консервативные инструменты, а также - в конце периода - увеличение интереса к продуктам, которые привязаны к курсу доллара или евро либо номинированы в этой валюте.